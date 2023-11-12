12 ноября 2023, 17:46

Названа причина аварийной посадки самолета «Победы» в Челябинске

РИА «Новости»
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Подавший аварийный сигнал при посадке в аэропорту Челябинска экипаж самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с технической неисправностью воздушного судна — у борта не выпустились закрылки. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Подавший аварийный сигнал при посадке в аэропорту Челябинска экипаж самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с технической неисправностью воздушного судна - у борта не выпустились закрылки. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что самолет лоукостера выполнял рейс из Сочи в Челябинск.

«При заходе на посадку возникла техническая неисправность - не выпуск закрылок», - заявили пресс-службе.

На борту находились 181 пассажир, в том числе девять несовершеннолетних. Самолет благополучно приземлился. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

Сотрудники Челябинской транспортной прокуратуры начали проверку по итогам которой они оценят соблюдение экипажем законодательства о безопасности полетов.

Прокуратура РФ Самолеты
12 ноября 2023, 17:12
Летевший из Сочи Boeing совершил аварийную посадку в Челябинске
РИА «Новости»
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Вылетевший из Сочи Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске, сообщило РИА «Новости». По данным источника агентства в оперативных службах, причиной экстренного приземления стала неисправность.

Авиация Сочи Челябинск
12 ноября 2023, 14:54
Правоохранители получили сообщение о взрывчатке в пассажирском поезде в Крым
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы получили информацию о взрывчатке в пассажирском поезде сообщением «Москва — Симферополь». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, состав остановили в Тамбовской области, пассажиров эвакуировали из вагонов.

Поезд выехал из Москвы в 08:40, сейчас он стоит на станции Мичуринск-Воронежский. На месте работают сотрудники экстренных служб, кинологи и полицейские.

Официальной информации от силовых структур по факту происшествия пока не поступало.

Позже РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика «Гранд сервис экспресс» сообщило, что состав отправился дальше по маршруту.

В октябре проводница поезда сообщением «Симферополь - Санкт-Петербург» обиделась на задержавших ее после бурной ночи в баре полицейских и сделала ложное сообщение о бомбе в сумке. После этого девушку отправили в отделение, где составили протокол о мелком хулиганстве. На свой рейс сотрудница поезда не успела.

Правоохранительные органы получили информацию о взрывчатке в пассажирском поезде сообщением «Москва - Симферополь». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Терроризм Поезда
12 ноября 2023, 13:57
Девять человек пострадали при пожаре в Томске
РИА «Новости»
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Пожар в двухэтажном жилом доме произошел в воскресенье, 12 ноября, в Томске. Пострадали как минимум девять человек, сообщила пресс-служба главка МЧС по Томской области.

По данным ведомство, ЧП случилось в брусовом доме с деревянным тамбуром на улице Ванцетти. На момент прибытия спасателей горели крыша дома и квартиры на втором этаже, жители верхнего этажа просили о помощи.

По последним данным, пострадали девять человек. В Томскую областную клиническую больницу доставили подростка и женщину, еще одного мужчину отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, ожоги лица получила девушка 2008 года рождения.

Общая площадь распространения огня составила 165 квадратных метров, пламя уничтожило деревянную обрешетку дома, тамбур и квартиры на втором этаже.

Всего к ликвидации последствий привлекли 31 сотрудника МЧС, причины произошедшего устанавливаются.

Пожары МЧС РФ
12 ноября 2023, 09:58
Хоккеист умер во время матча в Москве
РИА «Новости»
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Хоккеист любительского клуба «Армата» Михаил Янчишин скончался во время матча в Москве. Об этом сообщила пресс-служба лиги SHL.

ЧП произошло во время игры «Арматы» с клубом «Фаворит». По информации Telegram-канала Shot, 61-летний Янчишин внезапно рухнул на лед и потерял сознание. На арене не оказалось врачей, а прибывшие медики скорой помощи спасти хоккеиста уже не успели.

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Хоккейная лига SHL выражает искренние и глубокие соболезнования Михаила. В нашей спортивной семье стало меньше на одного человека», - указали в SHL.

В конце октября в Великобритании от пореза шеи умер американский хоккеист клуба «Ноттингем Форрест» Адам Джонсон. Во встрече с «Шеффилд Стилерс» соперника неудачно наступил ему на шею коньком , Джонсон скончался от потери крови в больнице.

Спортсмены Хоккей

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