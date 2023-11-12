Названа причина аварийной посадки самолета «Победы» в Челябинске

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Подавший аварийный сигнал при посадке в аэропорту Челябинска экипаж самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с технической неисправностью воздушного судна - у борта не выпустились закрылки. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что самолет лоукостера выполнял рейс из Сочи в Челябинск.

«При заходе на посадку возникла техническая неисправность - не выпуск закрылок», - заявили пресс-службе.

На борту находились 181 пассажир, в том числе девять несовершеннолетних. Самолет благополучно приземлился. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

Сотрудники Челябинской транспортной прокуратуры начали проверку по итогам которой они оценят соблюдение экипажем законодательства о безопасности полетов.