Названа причина аварии на станции «Печатники» в метро Москвы

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Руководитель перевозчика пояснил, что управлявший поездом без пассажиров машинист принял неверное решение об отключении вручную автоматической системы регулирования скорости.

Управлявший поездом мужчина признал свою ошибку. При этом у него более 20 лет стажа и должность машиниста-инструктора, которую он занял в 2022 году, перейдя с поста главного ревизора.

Столкновение пассажирского поезда с перегонным составом на станции метро «Печатники» произошло утром в среду, 11 октября. По данным столичного дептранса, следующий из депо пустой старый состав въехал в стоящий на станции поезд.

Движение на участке между станциями «Люблино» и «Дубровка» остановили. Станции «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская» закрыли для пассажиров. Для проезда людей запустили бесплатные маршруты автобусов КМ.

В результате аварии пострадал м ашинист перегонного состава , которого зажало в кабине. Заблокированного мужчину вытащили спасатели. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в аварии пострадали четыре пассажира. Вместе с машинистом всех доставили в больницы для проведения дополнительных обследований.

В результате аварии машинист сломал ногу. Сейчас им занимаются врачи. Всего медицинская помощь понадобилась четырем людям. Угрозы их жизни и здоровью нет. Всем оказали необходимую помощь.

Работы по восстановлению движения на Люблинско-Дмитровской линии продолжаются и займут еще несколько часов.