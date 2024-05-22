22 мая 2024, 19:20

Названа предварительная версия причины возгорания электрички в Подмосковье

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Пожар в двух вагонах электрички начался при подъезде к подмосковной станции Поварово-1. Состав затормозил благодаря сработавшему стоп-крану. Об этом 360.ru рассказали пассажиры Андрей Глетковский и Елисей Кауров.

Молодые люди подчеркнули, что после остановки на перроне станции среди пассажиров возникла паника.

«Когда подъезжали к Поварово, объявили, что нужно покинуть вагон, потому что произошло возгорание. Когда вышли, то увидели, что идет большой дым. Потом пошли к концу перрона и помогали людям спускаться», - рассказал Глетковский.

Он пояснил, что вместе с другом находился через один вагон от очага пожара.

Кауров добавил, что ожидавшие на перроне электричку пассажиры пытались сесть в горящий поезд, но их остановил машинист, который начал объяснять ситуацию.

«Когда началась суматоха, многие пошли в сторону пожара, чтобы снять видео. Остальных мы направили к концу перрона, потому что главный выход был в стороне, где стояли горящие вагоны», - добавил собеседник 360.ru.

Свидетель происшествия подчеркнул, что ему сказали, что возгорание возникло из-за короткого замыкания проводки. Сам он предположил, что кто-то бросил непотушенную сигарету.

«Там же пластик, все горит быстро. Был момент, когда скакнуло электричество, но все побежали к выходу, когда на них орать начали», - подытожил Елисей Кауров.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС рассказали, что пожар охватил два вагона и распространился на площади в 140 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей из состава эвакуировали восемь человек. В результате происшествия никто не пострадал, а пламя быстро потушили. Проверку и установление причин возгорания начали следователи и Северная транспортная прокуратура.

Пожары Поезда
22 мая 2024, 18:38
Трамвай сошел с рельсов на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Следующий по маршруту № 11 трамвай сошел с рельсов около телецентра Останкино на улице Академика Королева на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник подчеркнул, что в салоне остались заблокированные пассажиры. Люди начали выбивать окна, чтобы выбраться из трамвая. Причины аварии пока неизвестны.

ДТП Москва
22 мая 2024, 17:47
Два «Сапсана» и несколько других поездов задержали из-за горящей электрички в Подмосковье
РИА «Новости»
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Из-за пожара в электричке на станции Поварово в Подмосковье произошли задержки в движении двух «Сапсанов» и нескольких других поездов. Об этом предупредили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Задержаны поезда „Сапсан“ № 772 и 774 Москва - Санкт-Петербург, поезд № 64 Самара - Санкт-Петербург, № 826 „Ласточка“ Москва - Санкт-Петербург, а также пригородные поезда № 7958 Москва - Тверь, № 6888 Москва - Крюково, № 6713 Тверь - Москва», - уточнили представители ОЖД.

Кроме того, пришлось отменить электрички № 6408 на участке Поварово - Подсолнечная, № 6710 на участке Поваровка - Тверь и № 6409 на участке Подсолнечная - Поваровка.

Для пассажиров со станции Поварово организовали автобусное сообщение до Твери с заездом на станцию Подсолнечная в Клину.

Пожары Поезда
22 мая 2024, 16:47
Полыхавшую в Подмосковье электричку потушили. Вот что с ней стало
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Загоревшуюся электричку на станции Поварово-1 в Подмосковье потушили. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что вагоны сильно пострадали от огня.

По факту происшествия уже начали проверку. Обстоятельства пожара устанавливают Северная транспортная прокуратура и следователи.


В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре ранее уточнили, что поезд следовал из столицы в Тверь. Возгорание произошло между восьмым и девятым вагонами.

«Движение в районе станции Поварово-1 Московской области временно ограничено, предварительно пострадавших нет», - указывали в Западном МСУТ СК.

В МЧС рассказали, что горели два вагона поезда - огонь успел охватить 140 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались восемь человек, никто не пострадал.

Пожары Поезда
22 мая 2024, 16:27
Два вагона электрички загорелись в Подмосковье
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На железнодорожной станции Поварово в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Всех пассажиров своевременно эвакуировали.

Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах. Поезд двигался в Тверскую область из Москвы.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что произошло возгорание крышевого оборудования электропоезда № 6710 сообщением Москва - Тверь. Пострадавших нет, к месту ЧП выехал пожарный поезд со станции Ховрино. Специалисты устанавливают причины пожара в подвижном составе.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале заявило, что следователи начали доследственную проверку по факту возгорания в электричке.

«Движение в районе станции Поварово-1 Московской области временно ограничено. Предварительно, пострадавших нет. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - заявили в ведомстве.

Поезда

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