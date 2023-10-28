Названа предварительная причина экстренной посадки самолета в аэропорту Самары

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В ведомстве подчеркнули, что посадка в аэропорту Курумоч прошла благополучно. Никто из находящихся на борту 190 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Куйбышевская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров, которым придется дождаться возобновления рейса.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что решение об экстренной посадке экипаж Airbus A320 принял из-за неисправности правого двигателя.

Собеседник авторов сообщения, что во время посадки мотор издавал сильный гул. Разворот борта в сторону аэропорта Самары произошел во время пролета над селом Шапошниково недалеко от границы с Казахстаном.

Ранее СМИ сообщили, что для посадки в аэропорту Самары экипаж летящего из Москвы в Бишкек самолета подал сигнал бедствия.