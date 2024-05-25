25 мая 2024, 19:20

Назван тип оружия стрелка с Народной улицы в Петербурге

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Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры нашли два обреза и два пистолета во взятой штурмом квартире стрелка на Народной улице в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат уточнил, что все началось с бытового конфликта в магазине, где 59-летний злоумышленник ранил из травматического пистолета человека и ушел домой. Когда к нему приехали сотрудники полиции и Росгвардии он начал по ним стрелять.

Хинштейн добавил, что перед штурмом всех соседей стрелка эвакуировали, а его вызвали на переговоры, в ходе которых несколько раз предложили сложить оружие добровольно.

После очередного отказа спецназ проник в квартиру через балкон, использовав светошумовые гранаты. Применив табельное оружие в ответ на встречный огонь, рогвардейцы нейтрализовали злоумышленника. По данным «Фонтанки», мужчина погиб на месте при оказании сопротивления.

Санкт-Петербург Стрельба Оружие
25 мая 2024, 18:51
Стрелявшего по полицейским петербуржца нейтрализовали
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В Санкт-Петербурге силовикам удалось нейтрализовать мужчину, который открыл огонь по полицейским. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Квартиру на Народной улице, где забаррикадировался стрелок, взяли штурмом бойцы СОБРа.

«СОБР в соответствии с законодательством применил табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован», - уточнили в Росгвардии.

По данным «Фонтанки» , мужчину застрелили при оказании сопротивления.

В пресс-службе петербургского главка МВД уточнили, что сотрудники полиции получили сообщение о конфликте со стрельбой на Народной улице.

Когда они прибыли на место, злоумышленник убежал к себе, забаррикадировался в квартире и начал стрелять по правоохранителям. Для подкрепления на место прибыли бойцы Росгвардии.

Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела.

По данным СМИ, полицию на место вызвал продавец магазина, в которого выстрелил из травматического пистолета 59-летний уроженец Чечни. Две недели назад сотрудник торговой точки сделал ему замечание о курении в неположенном месте, и он пришел отомстить обидчику.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев предварительно подтвердил, что стрелком оказался его земляк.

«Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей», - написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ни о каком терроризме или экстремизме речи в данном случае не идет, и призвал не распространять слухи и не раздувать межнациональный конфликт.

Санкт-Петербург Стрельба Росгвардия
25 мая 2024, 18:23
Граната взорвалась в жилом доме в Саратове
РИА «Новости»
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Граната взорвалась в одной из квартир двухэтажного дома на Соколовогорской улице в Саратове. Как сообщил телеканал ГТРК «Саратов», на месте погиб 72-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получил 22-летний молодой человек.

Граната взорвалась в одной из квартир двухэтажного дома на Соколовогорской улице в Саратове. Как сообщил телеканал ГТРК «Саратов» , на месте погиб 72-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получил 22-летний молодой человек.

Прибывшие на место спасатели и пожарные эвакуировали из издания 15 жителей. Журналисты опубликовали фотографии с места, на которых видно, что пожилых людей выносят из дома на руках. Откуда в квартире взялся боеприпас и почему он сдетонировал пока неизвестно.

Саратов Взрывы
25 мая 2024, 17:33
Раскрыта личность открывшего огонь по полицейским петербуржца
РИА «Новости»
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Открывшим стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов из окна квартиры на Народной улице в Санкт-Петербурге оказался 59-летний уроженец Чечни, проходивший по делу об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщила «Фонтанка».

Опрошенные журналистами очевидцы уточнили, что вместе со стрелком в помещении находится его супруга, которую посчитали заложницей. Соседи семьи отметили, что пара никогда не скандалила и отличалась вежливым поведением. По предварительным данным, жену стрелок отпустил.

По данным издания, полицию на место вызвал продавец магазина для рыбаков. За две недели до сегодняшнего дня он сделал замечание стрелку о курении в общественном месте. Сегодня мужчина вернулся в торговую точку и выстрелил в обидчика из травматического пистолета.

Продавца с огнестрельным ранением и другими травмами забрали в НИИ скорой помощи.

Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела. В машине Росгвардии пробиты два окна. Территорию вокруг дома оцепили.

В пресс-службе петербургского главка МВД уточнили, что наряд прибыл на Народную улицу по вызову о конфликте со стрельбой. Но злоумышленник сбежал от оперативников, забаррикадировался в квартире и открыл огонь. Для подкрепления полицейские вызвали бойцов Росгвардии. Мужчину пока не задержали.

Санкт-Петербург Стрельба МВД РФ Росгвардия Полиция
25 мая 2024, 16:56
«Всего было четыре выстрела». Очевидец — о стрельбе по полицейским в Петербурге
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Мужчина четыре раза выстрелил в сторону сотрудников правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Очевидец случившегося заявил 360.ru, что после этого стрельба прекратилась.

«Было всего четыре выстрела, сейчас все оцепили, выстрелов нет. У машины Росгвардии прострелены два окна», - отметил он.

На снимке, который предоставил собеседник 360.ru, виден служебный автомобиль, который стоит во дворе дома. Рядом с ним никого нет.

В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что информация о конфликте со стрельбой на Народной улице, 27, поступила в днем 25 мая.

«На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции, но злоумышленник успел скрыться», - заявили в ведомстве.

Его личность удалось установить. Но, когда к месту жительства стрелка приехали правоохранители, он начал стрелять по ним и забаррикадировался в квартире. Полиция вместе с Росгвардией принимает меры, чтобы задержать мужчину.

Санкт-Петербург Стрельба Росгвардия Полиция

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