18 июня 2024, 12:35

Найденный на юго-востоке Москвы «снаряд» оказался безобидным

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

На юго-востоке Москвы в Люблине на железнодорожных путях обнаружили подозрительный металлический предмет. Он оказался фрагментом буровой установки, а не снарядом, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы вызвали в 10:30. На железнодорожных путях в Кузнечном тупике нашли металлический предмет. Специалисты осмотрели его и не подтвердили версию очевидцев. В Люблине обнаружили не снаряд, а часть старой буровой установки.

Информация о том, что в Москве нашли боеприпас, появилась в Сети. Источник ТАСС заявил, что на него наткнулись в районе станции Люблино.

Неделю назад предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили возле школы на улице Плещеева. Трехэтажное здание ремонтировали, поэтому дети не занимались в нем. К месту происшествия отправили полицейских.

МЧС РФ Москва
18 июня 2024, 12:26
Baza назвала главного виновника массового отравления в России. Дело в фасоли
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Причиной массового отравления жителей в нескольких регионах страны стала консервированная фасоль, сообщила Baza. По информации Telegram-канала, именно в ней образовался ботулотоксин, из-за которого пострадали люди. Речь идет о десятках госпитализированных. Многие из них в тяжелом состоянии.

Источник Baza указал, что предварительные данные следствия говорят о том, что проблема была именно в фасоли, которую использовали для приготовления салатов, - ими отравились покупатели.

Вместе с тем, по его словам, сейчас все еще непонятно, было ли сырье изначально плохого качества, либо речь идет о нарушениях норм хранения продукции.

Утром СК сообщил о задержании трех человек по делу о массовом отравлении готовой едой. Имен задержанных не назвали. По информации собеседника Baza, речь идет об основателе компании «Кухня на районе» Антоне Лозине, руководителе отдела качества по фамилии Машкова, а также гендиректоре компании «Савон-К» Анатолии Шине.

«Савон-К» была одним из поставщиков фасоли в «Кухню на районе», добавил собеседник канала. Офис этой фирмы опечатали, а фасоль изъяли для проверки. Также, по данным Baza, следователи провели обыск в квартире Шина.

Случаи госпитализации с подозрением не ботулизм зафиксировали в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

По информации СК, в столице с 11 июня за помощью медиков обратились более 100 человек с признаками отравления. В Нижегородской области число пострадавших, по последним данным, достигло 14 человек, в Казани зафиксировали аналогичное число пострадавших.

Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 11:43
Крупная авария с участием 16 машин произошла на Косинском шоссе
Читайте нас в: Google Новости
На Косинском шоссе произошла массовая авария с участием 16 машин. Кадры с места ДТП появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, большегруз вылетел за пределы трассы. Как рассказал 360.ru очевидец, скорая помощь на место ДТП прибыла быстро.

«Врачи обходили машины, не знаю, нужна ли была медицинская помощь», - уточнил источник 360.ru.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, авария произошла в районе дома 11 по улице Дмитриевского. Водитель большегруза MAN протаранил ехавшие впереди машины. В результате повреждения получили 16 авто. Предварительно, пострадавших нет. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить специалистам.

Движение на этом участке трассы ограничено. Машины едут по одной из трех полос дороги.

«Сотрудники Госавтоинспекции принимают оперативные меры по оформлению ДТП и осуществляют регулировочно-распорядительные действия», - уточнили в ведомстве.

ДТП Врачи Дороги Машины Москва
18 июня 2024, 10:32
Дело о незаконной миграции возбудили после массового отравления людей в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
При расследовании дела о массовом отравлении жителей Москвы вскрыли нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

По последним данным, в рамках уголовного дела о массовом отравлении задержаны три человека - фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

По данным следствия, с 11 июня к медикам в Москве обратились свыше 100 человек с признаками пищевого отравления - все они заказывали продукты через службы доставки.

В местах реализации продукции провели обыски, после работу организаций приостановили.

Кроме того, установлено, что руководство этих фирм незаконно оформило по месту пребывания нескольких приезжих из Узбекистана. По факту случившегося возбудили дело об организации незаконной миграции.

СК РФ Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 09:20
Автобус с вахтовиками едва не утонул в Приморье
Читайте нас в: Google Новости
В Приморском крае автобус с вахтовиками оказался посередине реки с мощным течением. Видео застрявшей в воде машины опубликовали в пресс-службе правительства региона.

Рабочие попытались переехать вброд реку Максимовку, однако КамАЗ увяз. На опубликованных кадрах видно людей, спасающихся от стихии на крыше автомобиля.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Машину удалось вытянуть на берег.

По словам очевидцев , из-за бурного потока невозможно добраться до ПГТ Светлая, а около села Усть-Соболевка смыло мост. Более того, в двух районах Приморья ввели режим повышенной готовности.

Ранее на Сахалине сошедший на трассу грязевой сель полностью перекрыл движение транспорта. Объем оползня составил около пяти тысяч кубометров.

Приморье Автобусы Реки

Новости по теме