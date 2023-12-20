20 декабря 2023, 16:05

Найденную в сугробе двухлетнюю девочку на Урале выписали из больницы

РИА «Новости»
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Обнаруженная в сугробе в Свердловской области двухлетняя девочка вернулась домой, ее выписали из больницы. Об этом сообщило издание Е1.

Девочка находилась в медицинском учреждении около месяца. Ее нашли в сугробе в городе Серове, ребенок получил серьезное переохлаждение.

По предварительным данным, родители оставили девочку вместе с сестрой, однако в какой-то момент она вышла без верхней одежды из дома. Позднее ее в сугробе обнаружил отец.

Родители ребенка поблагодарили врачей. Мать девочки отметила, что в больнице ее крестили, а крестным выступил местный священник, который организовал церемонию таинства прямо в медучреждении.

Ранее в Екатеринбурге девушка выбросила новорожденного ребенка в сугроб под окнами квартиры, младенца обнаружил и спас случайный прохожий. В отношении матери завели уголовное дело.

Дети Врачи Екатеринбург
20 декабря 2023, 16:05
Ответственного за очистку кровли сотрудника отстранили после инцидента у метро
РИА «Новости»
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В результате ЧП у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии отстранили сотрудника мосметро, который отвечал за очистку кровли. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«Метрополитен приносит извинения пострадавшим и их близким, а также окажет всю необходимую помощь», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в учреждении подчеркнули, что метрополитен усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров.

Глыба льда упала на двух женщин у станции метро «Смоленская». Одна из пострадавших была без сознания до приезда медиков, а вторая не получила серьезных травм. Врачи оказали обеим необходимую помощь.

Метро Москва 2023
20 декабря 2023, 15:59
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
РИА «Новости»
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Доставивший гуманитарный груз в Донбасс российский актер Иван Охлобыстин попал под обстрел. Пуля попала в бронежилет. Об этом сообщила дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена В конце июня актер Иван Охлобыстин объявил, что попал в список на ликвидацию украинских спецслужб за поддержку специальной военной операции. Он подчеркнул, что также в реестр включили пережившего покушение писателя Захара Прилепина. Актер отметил, что вместе со своими товарищами, к которым он отнес военных корреспондентов, готов умереть за свои взгляды.

Она добавила, что поездку родителей с гуманитарной помощью организовали «Фонд помощи Донбасса», «Фонд гуманитарных инициатив „Орион“» и Народный фронт.

На своей странице в Instagram* девушка пояснила, что Иван Охлобыстин привез гуманитарную помощь вместе с супругой.

«Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», - написала Евдокия.

Стрельба Донбасс Актеры
20 декабря 2023, 15:22
Чиновники не торопились. Что известно об обрушении дома в центре Петербурга
Яндекс.Карты
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Центр Петербурга пополнился новой «достопримечательностью» — руинами жилого дома. Его жильцы годами били тревогу, но власти отказывались давать зданию статус аварийного. Только этой осенью его наконец-то признали непригодным для жизни.

Москва лучше решает вопросы с аварийным жильем Создатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР. рф» Павел Степура рассказал, что в Москве проблем с аварийным жильем нет: практически все дома этой категории, относившиеся к жилищному фонду, либо уже расселены, либо реконструированы. Непосредственно в центре столицы действительно ветхие здания почти нельзя найти.

Аварийный дом без альтернативы Жильцы обрушившегося дома у набережной Фонтанки несколько лет пытались добиться для него статуса аварийного, жаловались властям, но результата не было. Только в октябре этого года флигель здания признали непригодным для жилья. Взамен людям, да и то не всем, предложили лишь крохотные квартирки, рассказал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Те, кому ране приходилось бывать в доме на Гороховой , 73, рассказывали, что он буквально трещал по швам. На окнах стояли подпорки, так как рамы были сдавлены под весом здания.

Первая опасная трещина в стене появилась еще год назад, но никакие меры не приняли, сообщил SHOT.

Если состояние дома действительно критическое и существует угроза жизни и здоровью людей, их нужно срочно переселять в маневренный фонд, добавила парламентарий. Теперь во всех нюансах переселения дома на Гороховой будут разбираться прокуратура и Следственный комитет.

«Ограничений на использование ветхих зданий нет, есть ограничения только на сделки: нельзя продавать эти дома и помещения в них, приватизировать и так далее. Даже признанные аварийными, они считаются домами ограниченного использования», - сказала Разворотнева.

Она заверила, что пока условия в таких зданиях соответствуют санитарным нормам, люди имеют полное право продолжать там жить, сдавать квартиры или устраивать хостелы.

Как расселяют ветхое жилье Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Госдумы Светлана Разворотнева пояснила «360», что власти не обязаны сразу после признания дома аварийным переселять его жильцов. Есть определенный порядок и временные рамки.

Сегодня сотрудники экстренных служб вывезли жильцов соседних домов - на всякий случай. Управление МЧС по Санкт-Петербургу заверило, что пострадавших при ЧП нет: руины проверили кинологи с собаками. Также задействовали 38 единиц техники и примерно 150 спасателей.

Местная прокуратура начала проверку.

Пока людей (многие из которых, кстати, не успели вывезти свои вещи) расселили в гостинице «Смольнинская» и общежитии. Губернатор пообещал всем, кто лишился жилья, материальную помощь и автобусы для развозки детей по школам и детским садам, написала «Фонтанка».

Во время обрушения здание, в котором располагались несколько хостелов и жилые квартиры, пустовало. Дом начали расселять за месяц до происшествия.

Несколько дней назад там обрушилась часть стены, всех оставшихся жителей спешно эвакуировали в гостиницу.

Многие жители Северной столицы вспомнили фильм режиссера Юрия Быкова «Дурак». В комментариях новостных каналов люди утверждают, что аналогичная ситуация с ветхими домами сложилась во многих районах города. Службы ЖКХ, районные депутаты и более высокие инстанции просто игнорируют жалобы.

Зато губернатор Петербурга Александр Беглов сердечно поблагодарил главу Адмиралтейского района, который оперативно прибыл на место ЧП, службы МЧС, правоохранительные органы и жилищный комитет. Он заявил, что упиравшиеся с переездом жильцы вели себя неправильно.


Эксперт добавил, что в Петербурге ситуация в этом плане сложнее, решать ее будут еще долго. В 2023 году там даже не стали поднимать минимальный взнос на капремонт. Хотя даже сами представители местного Фонда капитального ремонта заметили, что по-хорошему взнос должен быть раза в три больше.

Власти пытаются дофинансировать капремонт из бюджета, поэтому возникает вопрос грамотного расходования средств. К тому же немало мошенников пытаются нажиться на аварийном жилье, но тут уже должны работать контролирующие структуры, подытожил Степура.

Обрушение дома XIX века на Гороховой В ночь на 20 декабря, примерно в 02:00, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на улице Гороховой, 73, рухнуло шестиэтажное здание.

Бывший доходный дом построили в 1885 году, но к нашему времени от него остались только нижние этажи - все, что сверху, было надстройкой советских времен, сообщил KP.ru.

Санкт-Петербург ЖКХ Обрушения МЧС РФ Депутаты Аварийное жилье
20 декабря 2023, 15:14
Мощный взрыв прогремел в турецком Карсе
Global Look Press
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Днем 20 декабря в городе Карс на северо-востоке Турции прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Ахмета Арслана. Ударной волной в квартире выбило стекла, они упали на проезжую часть. Сразу после взрыва начался сильный пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к борьбе с огнем. По предварительной информации, взрыв вызвала утечка газа.

В ноябре на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 13 человек. Еще пять человек получили ожоги при взрыве на складе металлолома в Стамбуле.

Турция Взрывы

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