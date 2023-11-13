Найденного в мусоропроводе младенца определят в соцучреждение в Москве

«Устрашающая акция против детей». Учительница раскрыла подробности драки в Деденевской школе

Учительница и мать шестиклассницы подрались на глазах у детей в Деденевской школе имени Крупской в Дмитровском городском округе. Педагог рассказала «360» свою версию случившегося.

Опасалась за жизнь и здоровье детей По словам учительницы, мать девочки и неизвестная женщина ворвались в класс во время урока. Они вели себя агрессивно по отношению к учительнице. Школьников сильно напугало поведение этих людей.

«Выражались нецензурной бранью, угрожали физической расправой, убийством, возможно, были в алкогольном или наркотическом опьянении. Мои ученики, которые сидели за партами у меня на уроке, были крайне напуганы поведением и агрессией данных граждан, получив при этом психологическую травму», - рассказала преподаватель.

Она добавила, что опасалась за здоровье и жизнь детей. В связи с этим педагог была вынуждена устранить угрозу, поскольку несла ответственность за учеников.

«У меня было опасение за здоровье и жизнь детей из-за того, что могли сотворить эти граждане: распылить газ, облить кислотой или пронести взрывчатое вещество. На мои просьбы разобраться в кабинете директора гражданки не реагировали», - добавила женщина.

«Не конфликт, а нечто большее» Учительница отметила, что после драки чувствовала себя плохо. Сейчас она находится на больничном. Женщина написала заявление в полицию. Правоохранители начали следствие.

«Было совершено не только покушение на меня группой лиц по предварительному сговору, но и проведение какой-то устрашающей акции против детей», - подчеркнула педагог.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что девочка грубо ответила педагогу, а та якобы обозвала ее в ответ. Мать ребенка пришла разбираться в ситуации. Между учительницей и матерью школьницы возникла драка, к ней подключилась и сестра девочки.

«Это даже не конфликт, а нечто большее. Ученица не занималась учебой, а постоянно вела съемку, провоцируя конфликт», - добавила педагог.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что информация о конфликте в школе поселка Деденево поступила в Икшанский отдел полиции по Дмитровскому городскому округу. Глава региона Илья Поночевный тоже отреагировал на случившееся. Он осудил драку в стенах школы, назвав подобные ситуации недопустимыми.