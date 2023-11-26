Найденная в сугробе на Урале девочка сильно отморозила пальцы

По словам врача, ребенка госпитализировали с признаками переохлаждения. Пальчики у нее сильно замерзли.

«Состояние тяжелое, стабильное», - пояснил Неволин.

Девочка несколько часов провела на снегу в памперсе и распашонке. Родители ребенка ушли на работу, оставив за ней присматривать старшую дочь-семиклассницу. Когда школьница уснула, ее сестра самостоятельно вышла на улицу, прошла около 200 метров и упала в сугроб. Она чуть не замерзла в нем насмерть.

Ребенка в снегу обнаружил отец. Он и вызвал скорую помощь. Местные правоохранители возбудили административное дело по статье о ненадлежащем воспитании. При этом семья не состояла на учете, считалась нормальной.

Малышку госпитализировали и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи стали бороться за ее жизнь.