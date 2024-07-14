«Найдена, погибла». Тело пропавшей девушки нашли в лесу в Тверской области

Семнадцатилетняя девушка внезапно скончалась у подъезда своего дома. Происшествие попало на камеру видеодомофона. Читатели рассказали «КП — Екатеринбург», что все произошло 12 июля в 16:17 по местному времени.

Семнадцатилетняя девушка внезапно скончалась у подъезда своего дома. Происшествие попало на камеру видеодомофона. Читатели рассказали «КП - Екатеринбург» , что все произошло 12 июля в 16:17 по местному времени.

На кадрах видно, как девушка выходит из автомобиля и ровной походкой проходит около 10 метров до двери подъезда. У домофона екатеринбурженка тяжело вздыхает и падает, несколько минут были слышны стоны.

Примерно через пять минут случайный прохожий обратил внимание на лежащую девушку. Она не подавала признаков жизни, и мужчина вызвал скорую помощь, которая констатировала смерть. В это время из подъезда вышла младшая сестра погибшей, позже прибежала мать.

Источник издания сообщил, что смерть девушки не носит криминалистический характер. Одной из причин рассматривают проблемы с сердцем.

«Кажется, она говорила, что у нее была сердечная недостаточность. Она училась в Областном техникуме дизайна и сервиса, занималась кройкой и шитьем», - рассказала изданию Е1.ru знакомая умершей девушки.

В Следственном комитете от комментариев воздержались. Официальную причину смерти пока объявили.