22 декабря 2024, 05:32

Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2 с выжившими

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На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, есть выжившие. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

«Борт найден. Люди живые. Точное состояние сказать не могу пока. Сейчас будем эвакуировать», - сказал он.

Авиация Самолет SSJ-100 Авиакатастрофы Камчатка
22 декабря 2024, 03:49
Стая собак напала на 10-летнюю девочку в Челябинске
РИА «Новости»
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Стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку, укусив ее за ногу в поселке Шагол города Челябинска. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале информационного центра СК России.

Председатель СК Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по делу о нападении собак на ребенка. Правоохранители получили информацию о происшествии из СМИ и соцсетей, где говорилось, что 17 декабря безнадзорная собака атаковала несовершеннолетнюю девочку.

«Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что стаи бродячих животных регулярно нападают на прохожих, однако мер к их отлову не принимается», - уточнили в информцентре.

Следователи возбудили дело по статье о халатности. Центральный аппарат ведомства поставил расследование уголовного дела на контроль.

Ранее агрессивная собака искусала во время лекции студентов Северо-Осетинской медицинской академии.

Дети Челябинская область Больницы Собаки Челябинск Следственный комитет России
21 декабря 2024, 21:13
Поджигательницу почты из Химок задержали
РИА «Новости»
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В Химках полиция вычислила женщину, которая подожгла пиротехнику в отделении почты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Очевидцы вызвали полицию в почтовое отделение на улице Московской из-за задымления. Оказалось, женщина зажгла пиротехнику и скрылась. Правоохранители заподозрили местную жительницу 1954 года рождения, разыскали ее и отвезли в территориальный отдел на допрос.

Следственные органы начали проверку, чтобы установить обстоятельства дела. По ее итогам они примут процессуальное решение.

В России участились случаи с принуждением к поджогам учреждений и полицейских машин. Мошенники выманивали у людей деньги и заставляли устраивать диверсии. Только 18 декабря произошло три таких поджога в Москве, Подмосковье и Тульской области. По словам очевидцев, преступники действовали, не отрываясь от телефонов.

Поджоги Химки МВД РФ Полиция
21 декабря 2024, 17:41
Взрыв прогремел в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге
РИА «Новости»
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Прогремевший в отделении банка на Среднеохтинском проспекте Санкт-Петербурга взрыв выбил входную дверь, которая отлетела на проезжую часть. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Фонтанки».

Атаки на отделения банков произошли в нескольких городах России на этой неделе. В минувший четверг стало известно о том, что молодой человек взорвал салюты в отделении кредитного учреждения в Балашихе.

На следующий день пиротехника взорвалась в московском отделении банка на бульваре Яна Райниса. Кроме того, в Красноярске студентка принесла канистру бензина в отделение финансовой организации , облила стоявшие там аппараты и подожгла.

«Фонтанка» добавила, что в минувшую пятницу в Тосненском и Кингисеппском районах Ленинградской области 18-летние местные жители устроили поджоги банкоматов.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Ситуацию Хорт взял на личный контроль.

Полиция и пожарные прибыли к месту детонации для выяснения всех обстоятельств происшествия. О пострадавших пока ничего не известно. Также не установлен источник детонации.

Издание 78.ru сообщило, что, по предварительным данным, взорвался банкомат.

Авторы Telegram-канала «Mash на Мойке» заявили, что неизвестный закачал газ в стоящий в помещении банкомат. Средство для повреждения аппарата злоумышленник бросил на месте. Пока это предварительная версия. Официальные причины детонации установят следователи.

Кадры поврежденного банкомата выложил в своем Telegram-канале глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербург Андрей Хорт.

Санкт-Петербург Банки Взрывы
21 декабря 2024, 17:38
Появилось видео с места взрыва петард в торговом центре в Королеве
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В Королеве злоумышленники взорвали петарды в офисе МФЦ, расположенном в торговом центре «Гелиос». Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видны многочисленные взрывы, сотрудники торгового центра прячутся под столами.

«Какой-то мужчина принес в МФЦ коробку с петардами и умышленно ее поджег», - рассказала 360.ru свидетельница происшествия.

По ее словам, мужчину уже задержали.

Центр временно приостановил работу. Из здания эвакуировали более 300 человек, никто не пострадал.

Это не единственный подобный случай за сегодня. Сначала людей эвакуировали из торгового центра «Форт» в московском районе Отрадное из-за звуков, похожих на выстрелы. Охранники ТЦ задержали пожилую женщину, которая рассказала, что украинские мошенники убедили ее прийти и поджечь пиротехнику.

Чуть позже фейерверк запустили в отделении почты в Химках. Кто и зачем это сделал, пока неизвестно.

Взрывы Королев МФЦ

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