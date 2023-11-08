«Найден, погиб». Тело без вести пропавшего в Башкирии подростка обнаружили спустя 5 месяцев

В Башкирии обнаружили тело 17-летнего юноши, бесследно исчезнувшего пять месяцев назад - в мае 2023 года. Об этом сообщил поисковый отряд «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры подтвердили личность пропавшего подростка, констатировав его смерть.

«Найден, погиб», - кратко написали в публикации.

Областной портал Ufa1.ru указал, что молодого человека потеряли в мае, когда он отправился на выпускной экзамен в село Новобелокатай.

По пути погибший решил остановиться у бабушки в деревне Юлдашево, и в конце месяца выдвинулся к нужному населенному пункту. Но на экзамен так и не пришел. Близкие подростка также не могли с ним связаться.

О начале поисков юноши объявили через несколько дней после его исчезновения. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее спасатели из Челябинска обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего в деревне Яраткулова. Позже установили, что ребенок провалился под лед на пруду и утонул.