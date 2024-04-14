Наводнение смыло деревянный мост под Курганом

«В Темляково смыло деревянный мост и несет к Кургану течением, это создает риск затора. Поставили МЧС задачу вытащить из воды эти куски, пока они не создали для воды преграду», - написал он.

Шумков отметил, что также течение сорвало понтонный мост в районе деревни Лаптева в Кетовском округе.

«Крепления пока что держат его у берега. В округе также поставили задачу принять все меры, чтобы достать мост из воды», - добавил глава региона.