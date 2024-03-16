16 марта 2024, 07:59

Научно-исследовательское судно загорелось в Находке

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Научно-исследовательское судно, которое находилось на ремонте в поселке Ливадия Находкинского городского округа, загорелось. Инцидент произошел утром 16 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о возгорании стоящего у причала судна поступила в экстренные службы в 11:29. К месту происшествия через семь минут прибыли спасатели.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарные разбирают и проливают горевшие конструкции.

По предварительным данным, в результате возгорания на судне никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 48 человек, задействовали 10 единиц спецтехники.

Ранее в Приморском крае произошел крупный пожар, огонь охватил 950 гектаров земли.

Пожары Приморье МЧС РФ
16 марта 2024, 05:03
Женщина лишилась обеих ног из-за неправильного лечения в Омске
РИА «Новости»
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Жительница Омска попала в больницу с переломом ноги, а в результате лишилась обеих конечностей. Об этом написала газета kp.ru.

По данным издания, женщина попала в больницу с открытым переломами голени после того, как ее сбила машина. Врачи сделали ей операцию. Но после вмешательства пациентка почувствовала себя хуже. У нее началась гангрена, и ногу пришлось ампутировать.

После этого женщина пожаловалась на состояние второй ноги - большой палец был холодный. Но врачи сначала отрицали проблему, утверждая, что это невроз. Из-за промедления пациентка лишилась и второй ноги.

Суд признал лечащего врача-травматолога виновным в халатности.

«[Врач] не организовал должного контроля за показателями анализа крови, а это привело к тромбоцитопении и, как следствие, развитию тромбоза сосудов ног и гангрене, потребовавшей ампутации», - постановил судья.

Медика приговорили к двум месяцам ограничения свободы с лишением права на врачебную деятельность на один год. Кроме того, он должен компенсировать пострадавшей 504 тысячи рублей за реабилитацию и лечение и два миллиона рублей за моральный ущерб.

Ранее стало известно, что восьмимесячная девочка, пострадавшая при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, потеряла ногу.

Суд Больницы Врачи Женщины
16 марта 2024, 01:17
Два сотрудника ЖКХ погибли при взрыве газа в канализации
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Двое сотрудников коммунальных служб погибли при взрыве газа в дагестанском городе Хасаврюте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, сотрудники ЖКХ выполняли технические работы в жилом доме в поселке Юбилейный.

«В результате несоблюдения техники безопасности, произошёл хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли», - сообщали в пресс-службе.

По данному факту организовали доследственную проверку. На место происшествия выехали следователи.

В начале марта взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов в Дербенте. В результате ЧП два жителя квартиры получили ранения. Медики госпитализировали пострадавших. На место аварии прибыли сотрудники полиции и спасатели.

Спасатели ЖКХ Газ Взрывы Полиция Следственный комитет России
16 марта 2024, 00:45
Зять впал в депрессию и умер после женитьбы на старой теще
Freepik
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Житель Санкт-Петербурга женился на 73-летней теще в 2018 году. После этого он сильно заболел и долго находился в депрессии, а затем и вовсе умер. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Друг мужчины рассказал, что у того была водянка брюшной полости.

«Он болел очень сильно, с алкоголем были проблемы. Сильно раздувался живот, из него по ведру воды откачивали. Печень тоже не работала», - отметил он.

Несмотря на лечение, петербуржец не переставал пить. Перед смертью мужчина практически не вставал с постели.

Когда житель Петербурга ушел от дочери к ее матери-пенсионерке, женщины поругались и прекратили общение. Вскоре после этого новоиспеченная супруга начала утверждать, что ее дочь якобы хочет вернуть своего мужа и пытается его соблазнить.

Смерть возлюбленного объединила родственниц, ведь теперь им уже некого делить.

Жителя Новосибирской области будут судить за убийство на свадьбе. Конфликт произошел между гостями во время застолья, один из них зарезал жениха.

Санкт-Петербург Свадьбы
15 марта 2024, 22:14
Поджог произошел на избирательном участке в свердловском городе Асбесте
РИА «Новости»
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В Асбесте попытались поджечь избирательный участок в школе № 21. Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичный Асбест».

По информации канала, неизвестный поджег тамбур с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В здании объявили пожарную тревогу.

«Имело место задымление, на работу избирательной комиссии оно не повлияло - благодаря оперативной реакции дежурных и правоохранителей», - сообщило издание Ura.ru со ссылкой на избирательную комиссию Свердловской области.

Задымление устранили в кратчайшие сроки, никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о почти 10,5 тысячи атак на ресурсы дистанционного электронного голосования на президентских выборах.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о беспрецедентной активности коллективного Запада на фоне выборов главы российского государства. Она описала происходящее словами «на грани диверсии».

Пожары Свердловская область Выборы президента РФ

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