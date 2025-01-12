12 января 2025, 10:25

Натравила собаку, а потом расстреляла: соседи устроили разборки под Петербургом

РИА «Новости»
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В Ленинградской области между жильцами дома произошла ссора, которая переросла в драку. Женщина выстрелила в своего соседа из пневматического оружия, а он в ответ распылил ей в лицо баллончик со слезоточивым газом, сообщил РЕН ТВ.

Мужчина выгуливал свою собаку, когда к ним подошла соседка и стала хватать животное за морду. Пес укусил ее за палец. После этого женщина ушла, но вскоре вернулась вместе с другим соседом и двумя собаками.

Соседские псы напали на собаку мужчины. В это время соседка вместе с мужчиной, который ее защищал, вступили в драку со своим обидчиком, а после сбежали с места происшествия.

Через некоторое время обиженная женщина вновь появилась, но уже с пневматическим пистолетом в руках. Она выстрелила в мужчину, который был вместе со своим родственником. В ответ на это пострадавший распылил содержимое газового баллончика ей в лицо и отобрал оружие.

По его словам, правоохранительные органы займутся расследованием этого инцидента. Как сообщил источник канала, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Ижевска получил девять лет колонии за убийство нечистоплотного соседа. Мужчина неоднократно выражал недовольство по поводу нечистоплотности проживающего рядом. Однажды их спор перерос в драку, в ходе которой злоумышленник до смерти избил своего оппонента.

Драки Ленинградская область Газ Женщины Собаки Оружие
12 января 2025, 11:28
Появились новые фото с места ДТП с автобусом в Москве, где пострадали женщина и ребенок
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Прокуратура взяла на контроль установление всех причин ДТП с частным автобусом на улице Капотня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель частного автобуса потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси.

Пострадали женщина и 12-летний ребенок - пассажиры легковушки. Их доставили в больницу. Подробностей о состоянии пациентов пока нет.

«Установление всех обстоятельств ДТП на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа», - уточнили в ведомстве.

Как сообщал источник 360.ru, водителя такси зажало. Спасатели деблокировали его и передали его медикам. Из-за аварии перекрыли одну полосу движения в сторону области.

Ранее пассажирский автобус перевернулся в ДНР, погибли три человека. В общественном транспорте находились 37 пассажиров, пострадали 27 человек.

Фото Дети ДТП Женщины Автобусы Москва
12 января 2025, 10:18
Человек сгорел при пожаре в инфекционной больнице в Москве
360.ru
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Пожар произошел в инфекционной больнице № 2 в районе Соколиная Гора на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

В одной из палат загорелись постельные принадлежности, огонь охватил одежду на человеке. Пламя удалось ликвидировать до прибытия экстренных служб.

Спасти пострадавшего в пожаре не удалось, он скончался.

Накануне в Московской области произошел пожар в психиатрической больнице. Корпус здания загорелся в Яхроме. Пациентов внутри не было, поскольку там проводили ремонт. Находившихся работников оперативно эвакуировали. Пламя полностью потушили утром 11 января.

В Кургане из-за новогодней гирлянды сгорел жилой дом. В момент ЧП глава семейства гулял с детьми, мать занималась хозяйством. Женщина поздно почувствовала запах дыма. Она выбралась из дома через окно, когда разгорелся пожар. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов».

Пожары Больницы Москва
12 января 2025, 10:09
В Пулково рассказали, когда возобновят работу аэропорта
РИА «Новости»
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Прием и отправка самолетов в Пулково приостановлены до улучшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.

«Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий», - отметили в аэропорту.

В пресс-службе пообещали регулярно обновлять информацию о работе аэропорта.

Ранее ожидалось, что прием и отправка рейсов возобновятся после 9:15 , но ограничения продлили. Специалистам необходимо очистить взлетно-посадочные полосы от снега. Пассажиры могут узнать статус своего рейса на сайте аэропорта или у представителей авиакомпании.

По данным онлайн-табло Пулково, на вылет задержаны более 30 самолетов, еще девять отменены.

Накануне работу аэропортов ограничили в нескольких российских городах. Telegram-канал Baza утверждал, что власти объявили план «Ковер» из-за угрозы беспилотников. Официально эта информация не подтверждена.

Санкт-Петербург Самолеты
12 января 2025, 09:45
Пожар в психбольнице в Яхроме полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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Возгорание в психиатрической больнице в Подмосковье потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Яхроме полностью ликвидирован», - заявили в министерстве.

Пожар в корпусе психбольницы на Вокзальной улице начался вечером 11 января. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров. К тушению привлекли 40 специалистов и 11 единиц техники. Спасателям удалось вывести из пожара четырех человек.

Открытое горение ликвидировали меньше чем через час. Выяснилось, что пациентов в горящем помещении не было - только рабочие. Их оперативно эвакуировал. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Работу пожарных, а также последствия возгорания сняли на видео. На роликах видно, как спасатели занимаются ликвидацией огня.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Гранатовой улице в Кургане. Причиной возгорания стала гирлянда.

Спасатели Пожары Больницы

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