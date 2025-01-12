Натравила собаку, а потом расстреляла: соседи устроили разборки под Петербургом

Мужчина выгуливал свою собаку, когда к ним подошла соседка и стала хватать животное за морду. Пес укусил ее за палец. После этого женщина ушла, но вскоре вернулась вместе с другим соседом и двумя собаками.

Соседские псы напали на собаку мужчины. В это время соседка вместе с мужчиной, который ее защищал, вступили в драку со своим обидчиком, а после сбежали с места происшествия.

Через некоторое время обиженная женщина вновь появилась, но уже с пневматическим пистолетом в руках. Она выстрелила в мужчину, который был вместе со своим родственником. В ответ на это пострадавший распылил содержимое газового баллончика ей в лицо и отобрал оружие.

По его словам, правоохранительные органы займутся расследованием этого инцидента. Как сообщил источник канала, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Ижевска получил девять лет колонии за убийство нечистоплотного соседа. Мужчина неоднократно выражал недовольство по поводу нечистоплотности проживающего рядом. Однажды их спор перерос в драку, в ходе которой злоумышленник до смерти избил своего оппонента.