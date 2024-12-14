14 декабря 2024, 03:06

Нашли в чулане. Дети погибли в страшном пожаре в Башкирии

Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар в жилом доме разгорелся в ночь на субботу, 14 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС в официальном Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, загорелся бревенчатый дом в селе Аскарово. Он принадлежал многодетной семье. К тушению пожара привлекли 17 человек, также МЧС задействовало шесть единиц техники.

Республиканская прокуратура позднее добавила , что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть местного отдела полиции. После ликвидации возгорания в чулане нашли тела двух детей, 10-летней девочки и ее девятилетнего брата.

Их родители выбрались через окно, они успели забрать с собой трехлетнего ребенка. Взрослых госпитализировали в ближайшую больницу, малолетний ребенок не пострадал.

Координацию деятельности правоохранительных органов и экстренных служб взял на себя прокурор Абзелиловского района. Прокуратура начала проверку. Меры реагирования ведомство примет при наличии оснований.

Ранее на складе в Новосибирске разгорелся крупный пожар.

Пожары Дети Башкирия Полиция
13 декабря 2024, 15:21
Жительница Кубани пострадала от нападения питбуля. СК завел уголовное дело
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Две женщины устроили разборки в лифте многоквартирного дома в Краснодаре. В результате собака одной из них набросилась на оппонентку. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В Сети появились кадры, на которых запечатлена перепалка. Судя по видео, женщина с питбулем зашла в лифт, когда в кабине уже находилась мама с ребенком. Соседки начали ссориться. Матери с ребенком пришлось покинуть кабину, при этом женщина оттолкнула пса ногой. Это не понравилось хозяйке собаки, она вышла следом, а затем вернулась в лифт.

«В результате женщина получила травму. Ребенок, ставший очевидцем произошедшего, не пострадал. Отмечается, что хозяйка питомца мер к пресечению происходящего не принимала», - сообщили следователи.

Отдел СК по Прикубанскому округу города Краснодара возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В начале декабря собака покусала студентов на лекции в медицинской академии во Владивостоке. Несколько пострадавших обратились за медицинской помощью.

Дети Краснодар Видео Собаки Полиция
13 декабря 2024, 11:37
Минобрнауки выразило соболезнования родным погибшего главы департамента Чурилова
РИА «Новости»
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Министерство образования и науки выразило соболезнования родным и близким главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Олега Чурилова, погибшего накануне в ДТП в Москве. Некролог опубликовали в Telegram-канале министерства.

«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надежный товарищ и наставник», - написали в пресс-службе.

В Минобрнауки также добавили, что Чурилов внес большой вклад в обеспечение технологического суверенитета России и активно поддерживал молодых ученых и предпринимателей в сфере технологий.

Накануне его насмерть сбил автомобиль возле дома № 36 по Ленинградскому проспекту. Чурилову был 51 год. Департаментом в Минобрнауки он руководил с 2022 года, а до этого возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и Роснано.

ДТП Россия Москва
13 декабря 2024, 09:39
Самолет SSJ-100 Санкт-Петербург — Москва вынужденно вернулся в Пулково
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Самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Санкт-Петербург — Москва по техническим причинам вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об 360.ru сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Представители перевозчика подчеркнули, что в воздушной гавани не объявляли аварийную ситуацию «Посадка самолета совершена в 8:22. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне после 9:00», - отметили в пресс-службе.

Ранее источник РЕН ТВ сообщал о разгерметизации салона самолета. Это, по его словам, и стало причиной вынужденного возвращения самолета в аэропорт вылета.

В конце ноября вылетевший из Сочи Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. Пассажиров эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В декабре произошло еще одно ЧП с SSJ-100 - борт экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод, не долетев до Сочи. Решение о посадке приняли из-за сработавшего датчика неисправности топливного фильтра.

Санкт-Петербург Самолет SSJ-100 Самолеты Москва
13 декабря 2024, 07:28
Стоматологи в Хабаровском крае удалили пациентке 16 зубов без показаний
Freepik
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Врачи стоматологической клиники в Хабаровске удалили пациентке 16 зубов без причины. За это больница заплатила штраф размером более одного миллиона рублей и возместила моральный вред, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что происшествие случилось в октябре прошлого года. Женщина пришла лечить зубы в клинику. Там лечащий врач удалил ей 16 зубов и поставил протезы, которые не соответствовали физиологической особенности. В итоге у пациентки возникли осложнения.

Повторные походы в ту же клинику только осложняли положение. Тогда пациентка обратилась в другую больницу. Там врачи заявили, что ей не нужно было удалять 16 зубов, а протезы поставили неправильно.

«Решением Хабаровского районного суда с медицинской организации взысканы денежные средства, неустойка, штраф и компенсация морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг на общую сумму 1,1 миллиона рублей», - сообщила прокуратура.

Ранее в Ленинградской области шестилетняя девочка умерла после того, как ей удалили зуб в одной из клиник. Во время оказания стоматологических услуг она потеряла сознание. Прибывшие на место ЧП медики не смогли ей помочь, ребенок умер.

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