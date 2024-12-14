Нашли в чулане. Дети погибли в страшном пожаре в Башкирии

Как уточнило ведомство, загорелся бревенчатый дом в селе Аскарово. Он принадлежал многодетной семье. К тушению пожара привлекли 17 человек, также МЧС задействовало шесть единиц техники.

Республиканская прокуратура позднее добавила , что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть местного отдела полиции. После ликвидации возгорания в чулане нашли тела двух детей, 10-летней девочки и ее девятилетнего брата.

Их родители выбрались через окно, они успели забрать с собой трехлетнего ребенка. Взрослых госпитализировали в ближайшую больницу, малолетний ребенок не пострадал.

Координацию деятельности правоохранительных органов и экстренных служб взял на себя прокурор Абзелиловского района. Прокуратура начала проверку. Меры реагирования ведомство примет при наличии оснований.

Ранее на складе в Новосибирске разгорелся крупный пожар.