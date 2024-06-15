15 июня 2024, 20:43

Нарушенное из-за ЧП на газопроводе энергоснабжение девяти сел под Саратовом восстановили

Пресс-служба МЧС
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Специалисты восстановили нарушенное в результате пожара на газопроводе энергоснабжение девяти сел под Саратово. Горение ликвидировали, сообщила пресс-служба Минпромэнерго области.

«Энергетики оперативно перевели электроснабжение потребителей на резервные схемы, подача электроэнергии полностью восстановлена», - отметили в министерстве.

ЧП на газопроводе привело к повреждению линии электропередачи, обесточенными оказались девять населенных пунктов.

Факельное горение на газопроводе в поле неподалеку от Саратова достигало пяти метров в высоту. Газопровод перекрыли и приступили к ликвидации пожара.

Причиной возгорания , предположительно, стала аномальная жара.

Саратов Пожары Электричество Жара
15 июня 2024, 19:56
СК начал проверку по факту взрыва в подземном трубопроводе под Саратовом
РИА «Новости»
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По факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова следователи начали процессуальную проверку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Саратовской области.

Речь идет о ЧП в районе села Сторожевка Татищевского района.

«Организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“, - отметили в ведомстве.

По словам губернатора региона Романа Бусаргина, огонь на газопроводе вспыхнул из-за аномальной жары , в результате которой произошла разгерметизация сооружения. На место прибыли спасатели и экстренные службы, жителей призвали сохранять спокойствие.

Саратов Спасатели Газ Взрывы СК РФ Россия
15 июня 2024, 17:55
Фельдшер пострадала в опрокинувшейся машине скорой помощи в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате ДТП. Фельдшера госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщило издание 78.ru, сославшись на пресс-службу петербургского управления МВД.

Авария произошла на перекрестке Софийской улицы с Дунайским проспектом вечером 14 июня. Машина скорой столкнулась с легковым автомобилем, совершая поворот, сообщили «Известия».

Никто кроме фельдшера не пострадал. После ДТП на перекрестке образовалась небольшая пробка, отметила «Фонтанка».

Утром в субботу, 15 июня, в Москве на 37-м километре МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей. Сведений о пострадавших на тот момент не поступало. На месте работали представители оперативных служб. Движение на участке, где случилась авария, оказалось временно затруднено на протяжении двух километров. В столичном департаменте транспорта водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате ДТП. Фельдшера госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщило издание 78.ru , сославшись на пресс-службу петербургского управления МВД.

Санкт-Петербург Скорая помощь ДТП Машины
15 июня 2024, 17:52
Школьница едва не утонула в Мещерском пруду
Телеканал «360»
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Девочка чуть не утонула в Мещерском пруду в Москве. Как сообщил источник 360.ru, ребенка спасли.

Заявка поступила в экстренные службы 15 июня около 16:15. Из пруда достали 12-летнюю девочку.

«Ее реанимировали», - передал источник.

Более подробной информации о состоянии школьницы нет.

Ранее течение унесло двоих подростков во время купания на реке Урал. Сотрудники МЧС России начали обследовать акваторию и береговую линию. Родным мальчиков оказывают психологическую помощь.

Дети Россия Москва Реки
15 июня 2024, 17:35
Огонь на газопроводе вблизи Саратова поднимался на высоту пяти метров
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Факельное горение на газопроводе в поле неподалеку от Саратова достигало пяти метров в высоту. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в Сторожевке поступило в экстренные службы в 15:00 по московскому времени.

«По прибытию первого пожарного подразделения происходило факельное горение высотой пять метров. Газопровод был перекрыт», - рассказали журналистам в пресс-службе.

На месте работали три пожарных расчета МЧС. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Как ранее отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, на газопроводе произошла разгерметизация из-за аномальной жары. На месте работали представители всех необходимых экстренных служб. Примерно к 16:30 ландшафтный пожар удалось полностью потушить.

В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП. Очевидцы сообщили о взрыве, после которого возник огромный столб огня и дыма.

Саратов Пожары МЧС РФ

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