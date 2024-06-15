Нарушенное из-за ЧП на газопроводе энергоснабжение девяти сел под Саратовом восстановили
Специалисты восстановили нарушенное в результате пожара на газопроводе энергоснабжение девяти сел под Саратово. Горение ликвидировали, сообщила пресс-служба Минпромэнерго области.
«Энергетики оперативно перевели электроснабжение потребителей на резервные схемы, подача электроэнергии полностью восстановлена», - отметили в министерстве.
ЧП на газопроводе привело к повреждению линии электропередачи, обесточенными оказались девять населенных пунктов.
Факельное горение на газопроводе в поле неподалеку от Саратова достигало пяти метров в высоту. Газопровод перекрыли и приступили к ликвидации пожара.
Причиной возгорания , предположительно, стала аномальная жара.