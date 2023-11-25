Направлявшийся в Сочи самолет экстренно сел в аэропорту Челябинска

Собеседник издания заявил, что летное время экипажа закончилось. По инструкции пилоты и бортпроводники должны отправиться на отдых, а затем вернуться на борт для возобновления полета. Вся процедура может занять около 10 часов.

При этом пассажиров не будут удерживать в аэропорту. Им предоставят гостиницу, питание и воду за счет авиакомпании.

«Их всех отвезут трансфером - бесплатно на автобусе. Затем их заберут из гостиницы и привезут в аэропорт, когда будет готов борт», - указали в справочной службе.

Со слов самих пассажиров, представители компании обещали вылет в 19:00 (17:00 по московскому времени). Данную информацию подтвердили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что женщину, которая почувствовала себя плохо, госпитализировали.

«Вылет запланирован в 19:00. <…> На рейс зарегистрирован 201 пассажир (из них четверо несовершеннолетних)», - отметили в ведомстве.

Ранее авиалайнер «Победы» разорвал шины шасси во время взлета в аэропорту Пулково. Однако пилоты смогли успешно приземлиться в Сочи.