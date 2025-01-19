Напавший на рыбака тигр в Приморье мог спастись, но не зашел в ловушку

«Тигра пытались спасти изначально, поэтому и установили на него ловушки. Потому что использовать снотворное можно только в том случае, когда животное зафиксировано в одном месте. <…> К сожалению, тигр в ловушку не пошел, хотя с помощью тепловизора его видели рядом», - объяснил он.

Животное вело себя агрессивно, потому что еще до встречи с рыбаком получило травму. Инспектор наткнулся на тигра во время проверки ловушек и выстрелил, чтобы спастись. Арамилев сказал, что если бы тигр попался, мужчина мог бы использовать шприцемет и усыпить его. Но сложилось по-другому.

Тигр расправился с жителем села Зимники во время рыбалки. Очевидцы с трудом отобрали его тело, так как хищник считал его своей добычей.