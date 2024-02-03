Напавшего на фигуриста Дикиджи в метро задержали

«Вчера задержали этого человека, идет следствие. Владислав сегодня с утра хорошо потренировался. Работаем дальше», - сказал Татауров.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание мужчины. В ведомстве уточнили, что информацию о нападении получили накануне около 19:30. Правоохранителям сообщили, что неизвестный, ударив молодого человека в вагоне метро, угрожал ножом и требовал уступить место. У потерпевшего приняли заявление.

Оперативники Приморского вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова. Установлено, что он работающий в частной компании сервисным инженером.

Задержанный заявил полицейским, что у него произошел конфликт с молодым человеком из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро, поэтому он достал ножницы и пригрозил ими своему оппоненту.

Против мужчины возбудили дело о хулиганстве. Ножницы изъяли.

Нападение на призера чемпионата России произошло вечером 2 февраля на перегоне между станциями «Черная речка» и «Пионерская». Фигурист заявил, что едва не зарезали.