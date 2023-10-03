Нападение стаи собак на жительницу Нижневартовска попало на видео

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На кадрах, снятых из проезжавшей мимо машины, видно, что несколько собак накинулись на человека, лежащего на земле. Рассмотреть пострадавшую невозможно.

По данным следственного управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, за последние три дня в Нижневартовске зафиксировали шесть случаев нападения бездомных животных на людей. Следователи начали процессуальную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ). В частности, они проверяют информацию о нападении собак на женщину. Сотрудники СК установят и опросят пострадавших и запросят в больницах сведения об их травмах, а также оценят действия должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных в городе.

В сентябре алабай напал на девятилетнего мальчика в Дмитрове. Ребенка госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное дело.