24 июня 2024, 11:32

Нападение на Махачкалу и Дербент планировали около месяца

Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости

Террористы, которые совершили атаки на Дербент и Махачкалу, планировали это примерно с середины мая. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его информации, в день нападения они координировали действия в закрытом чате, где состояли шесть человек. Первой и конкретной целью был настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников. В чате закрепили его фотографию.

Террористические акты, совершенные 23 июня, унесли жизни 19 человек : 15 полицейских и четырех мирных жителей. Пятерых боевиков удалось ликвидировать. Правоохранители установили их личности. Расследование продолжается, следователи по-прежнему работают на месте. Силовики устанавливают личности других возможных причастных к преступлениям.

Контртеррористическая операция в Дагестане завершилась. Угрозу жизни и здоровью людей сняли. Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменили в 08:15 24 июня.

Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 11:42
Теракты в Дагестане назвали профинансированной заграницей провокацией
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Теракты в Махачкале и Дербенте профинансировали из зарубежья для того, чтобы посеять раздор в российском обществе. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале назвала произошедшее провокацией и выразила соболезнования.

«Убеждена, что сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию», - заявила она.

Матвиенко предостерегла от обострения межнациональной и межконфессиональной напряженности. Она назвала теракты циничной провокацией, спланированной и профинансированной врагами России за рубежом с целью посеять раздор. Спикер Совфеда призвала осознать, что нападения не имели объективных предпосылок, а вражда чужда и разрушительна для российского общества, и выразила соболезнования.

Боевики 23 июня совершили вооруженное нападение на православные храмы, пост ДПС и синагогу. Пятерых преступников ликвидировали и задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова , чьи сыновья могли быть причастны к теракту. Следком сообщил о 15 погибших полицейских и четырех жертвах среди гражданских.

Совет Федерации РФ Дагестан Терроризм Валентина Матвиенко Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 10:53
При терактах в Дагестане погибли 19 человек
Читайте нас в: Google Новости
После нападений в Дагестане возбудили уголовное дело о терроризме, незаконном хранении и хищении оружия. В ходе стрельбы погибли 19 человек, в том числе четверо гражданских, сообщил Следком.

«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник », - заявила пресс-служба.

Пятерых преступников ликвидировали, их личности установили. Действия злоумышленников квалифицировали по части третьей статьи 205 УК России Террористический акт», части четвертой статьи 222 УК России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и части четвертой статьи 226 УК России «Хищение огнестрельного оружия».

Следком показал работу следователей-криминалистов на местах происшествия. Специалисты осмотрели сожженные машины и храмы, в которых случилась стрельба.

Нападение произошло 23 июня. Кроме культовых сооружений вооруженные люди открыли огонь по посту ДПС.

Контртеррористическую операцию завершили к утру следующего дня.

Уголовное дело Дагестан Терроризм Следственный комитет России Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 10:45
Личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане установили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители установили личности боевиков, причастных к терактам в Дагестане. Пятерых из них уже ликвидировали, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены», - говорится в заявлении.

Расследование уголовного дела по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале продолжается. Преступления квалифицировали по статьям о теракте, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также хищении оружия. На месте работают следователи регионального управления СК России, следователи-криминалисты и сотрудники судмедэкспертизы.

Предварительно, во время терактов, совершенных 23 июня, погибли 15 правоохранителей и четверо мирных жителей, в том числе православный священник.

Контртеррористическая операция в Дагестане завершилась. Угрозы жизни и здоровью граждан ликвидировали.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 10:16
Екатеринбургские полицейские устроили погоню для поимки водителя BMW
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Екатеринбурге на выезде из Академического района сотрудники ДПС устроили погоню за водителем BMW. Мужчину задержали, сообщил сайт Ura.ru.

«На выезде из Академического района после кольца [Объездная дорога] примерно в 09:00 сотрудники ГИБДД жестко вытаскивали из синей BWM», - уточнил изданию свидетель.

Он пояснил, что перед полицейским автомобилем на аварийке стояла машина марки Volkswagen одного из каршеринговых сервисов. При этом никаких ДТП не было.

В городской Госавтоинспекции пока не прокомментировали Ura.ru По данным e1.ru , полиция сначала преследовала иномарку в Академическом районе, а после - на улице Серафимы Дерябиной. Легковушка на высокой скорости ехала по улице, но уперлась в пробку. Затем из BWM выскочил молодой человек и попытался сбежать. Его догнали и задержали полицейский с мужчиной в гражданской одежде. Водителя иномарки заковали в наручники и привели к патрульной машине.

Накануне на западе Москвы произошла массовая авария. В Кутузовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей, включая грузовик.

ДТП ГИБДД Екатеринбург Машины

Новости по теме