Нападение алабая на ребенка в Дмитрове обернулось уголовным делом
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после нападения алабая на девятилетнего мальчика в Дмитрове. Правоохранители начали проверку материалов о причинении вреда несовершеннолетнему, сообщили в пресс-центре ГСУ СК России по Московской области.
«Следователем возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - указали в сообщении.
В ближайшее время Следком допросит владельца собаки. Родителей ребенка признали потерпевшими. Следователи назначили судмедэкспертизу.
Кроме того, Дмитровская городская прокуратура также приступила к проверке после нападения собаки, сообщили в пресс-центре структуры. Правоохранители установят обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят исполнение законодательства об ответственном обращении с животными.
«При наличии оснований будут приняты меры <…>, в том числе направленные на компенсацию вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего», - уточнили в публикации.
По данным следствия, 17 сентября в деревне Савельево алабай без намордника и ошейника выбежал из вольера и напал на ребенка, гулявшего на соседнем участке. Укусы собаки зафиксировали на голове, спине, животе и конечностях. Мальчика госпитализировали для оказания необходимой помощи.
О произошедшем «360» рассказали очевидцы. Жизнь ребенку спасли соседи, услышавшие крики детей и лай собаки. Они вышли к месту случившегося, после чего алабай успокоился и отпустил потерпевшего.
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