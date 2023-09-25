Нападение алабая на ребенка в Дмитрове обернулось уголовным делом

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«Следователем возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - указали в сообщении.

В ближайшее время Следком допросит владельца собаки. Родителей ребенка признали потерпевшими. Следователи назначили судмедэкспертизу.

Кроме того, Дмитровская городская прокуратура также приступила к проверке после нападения собаки, сообщили в пресс-центре структуры. Правоохранители установят обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят исполнение законодательства об ответственном обращении с животными.

«При наличии оснований будут приняты меры <…>, в том числе направленные на компенсацию вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего», - уточнили в публикации.

По данным следствия, 17 сентября в деревне Савельево алабай без намордника и ошейника выбежал из вольера и напал на ребенка, гулявшего на соседнем участке. Укусы собаки зафиксировали на голове, спине, животе и конечностях. Мальчика госпитализировали для оказания необходимой помощи.

О произошедшем «360» рассказали очевидцы. Жизнь ребенку спасли соседи, услышавшие крики детей и лай собаки. Они вышли к месту случившегося, после чего алабай успокоился и отпустил потерпевшего.

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