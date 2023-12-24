24 декабря 2023, 15:01

Нападавших на дворников-мигрантов подростков задержали в Петербурге

РИА «Новости»
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Сотрудники полиции Петербурга задержали двух 16-летних подростков по подозрению в нападении на дворников — выходцев из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального глава МВД.

Сотрудники полиции Петербурга задержали двух 16-летних подростков по подозрению в нападении на дворников - выходцев из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального глава МВД.

По данным ведомства, в декабре правоохранители обнаружили в Сети ролики с избиением работников коммунальной службы. Несовершеннолетние причастны к пяти нападениям - на двух женщин и троих мужчин. Уточняется, что четверо из них - трудовые мигранты.

В ноябре в Петербурге задержали студента медицинского колледжа, который участвовал в избиении дворников-мигрантов. Следственные органы возбудили дело по статье о хулиганстве.

Ранее житель Петербурга во Фрунзенском районе забил до смерти 28-летнюю девушку, работавшую дворником.

Уголовное дело Полиция Избиения
24 декабря 2023, 13:07
Пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске отвезли в реанимацию
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Двух из четырех пострадавших в аварии легковушки и автобуса в Рыбинске доставили в реанимацию. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минздраве Ярославской области.

«Четверо пострадавших привезли в больницу имени Пирогова. Двоих доставили в отделение реанимации, они в тяжелом состоянии. Еще двое - в средней степени тяжести», - сообщили в ведомстве.

Вечером в субботу, 23 декабря, автомобиль Volkswagen на полной скорости въехал в рейсовый автобус ЛиАЗ. Травмы получили четыре человека - три пассажира автобуса и водитель легковушки.

Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ЧП, региональная прокуратура взяла ее под свой контроль.

По предварительной информации, у всех пострадавших подозрение на сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, официально эти сведения не подтверждали.

Ранее аварию в Рыбинске показали на видео. Передняя часть Volkswagen фактически влетела в салон автобуса.

ДТП Минздрав Автобусы
24 декабря 2023, 12:26
Жителей Сочи предупредили о шторме с огромными волнами
РИА «Новости»
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В ближайшие два дня на территории Краснодарского края продолжится непогода, на море разыграется шторм с высотой волн до 4,5 метра. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«На участке Магри - Веселое ожидается волнение моря с волнами до 4,5 метра высотой. Есть опасность формирования смерчей», - заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что скорость ветра составит до 27 метров в секунду. Вероятны ливни с грозами, а в горной местности выпадет снег и появится гололедица.

Telegram-канал Shot сообщил, что из-за шквалистого ветра в Сочи погиб один человек. Дерево упало на пешехода, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале уточнил, что из-за ветра пострадали 11 домов по Инжирной улице, городские службы окажут помощь в восстановлении фасадов.

По его словам, всего стихия повалила порядка 80 деревьев. К расчистке улиц уже приступили спасатели и работники районных администраций. Всего в ликвидации последствий задействовали более ста единиц техники и свыше 400 человек.

Из-за погодной обстановки на запасные аэродромы в Сочи ушли более 20 самолетов.

Спасатели Сочи Шторм Краснодарский край
24 декабря 2023, 11:45
Огнеборцы спасли 100 свиней на пожаре под Курганом
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Свиноферма вспыхнула в деревне Кочарино Курганской области, прибывшие на место ЧП пожарные спасли 100 свиней. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МЧС.

Возгорание началось в 10:25. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь распространился на 100 квадратных метрах - горело деревянное строение фермы.

Спасти удалось не всех свиней, еще 20 погибли в пожаре. В ликвидации последствий возгорания задействовали четыре единицы техники и девять человек личного состава.

В 11:30 распространение огня удалось локализовать, открытое горение ликвидировали в 12:15. Причины пожара на данный момент неизвестны.

В октябре два деревянных павильона загорелись в городском зоопарке Саратова. Погибли свыше 40 экзотических видов животных , в том числе малайская циветта, сурикаты, скунс, бородатая агама, удав и гекконы.

Спасатели Пожары Курганская область МЧС РФ Животные
24 декабря 2023, 10:42
Минздрав уточнил число пострадавших при обрушении горки в Хакасии
РИА «Новости»
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При обрушении горки в Усть-Абакане травмы получили 10 человек — один взрослый и девять детей. Данные о пострадавших уточнили в пресс-службе Минздрава Хакасии.

Пятеро детей получили ушибы, еще четверо - переломы. Двух несовершеннолетних доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Ремишевской. Врачи оценили их состояние как стабильное.

«Остальные получают амбулаторное лечение», - добавили в Минздраве.

Накануне вечером в Усть-Абакане дети взобрались на недостроенную горку , вокруг которой не было ограждения. Неустойчивая конструкция обвалилась под их весом. После случившегося СК возбудил уголовное дело.

При обрушении горки в Усть-Абакане травмы получили 10 человек - один взрослый и девять детей. Данные о пострадавших уточнили в пресс-службе Минздрава Хакасии.

Дети Обрушения Минздрав

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