Нападавших на дворников-мигрантов подростков задержали в Петербурге

Сотрудники полиции Петербурга задержали двух 16-летних подростков по подозрению в нападении на дворников - выходцев из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального глава МВД.

По данным ведомства, в декабре правоохранители обнаружили в Сети ролики с избиением работников коммунальной службы. Несовершеннолетние причастны к пяти нападениям - на двух женщин и троих мужчин. Уточняется, что четверо из них - трудовые мигранты.

В ноябре в Петербурге задержали студента медицинского колледжа, который участвовал в избиении дворников-мигрантов. Следственные органы возбудили дело по статье о хулиганстве.

Ранее житель Петербурга во Фрунзенском районе забил до смерти 28-летнюю девушку, работавшую дворником.