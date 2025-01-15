15 января 2025, 10:25

Награды хоккеиста Малкина могла украсть банда воров, грабящих спортсменов в США

Global Look Press
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Российского хоккеиста Малкина, играющего в составе клуба «Питтсбург Пингвинз», могла обокрасть новая банда, грабящая спортсменов в США. Об этом сообщило американское издание CBS News.

По данным источника, ограбление дома хоккеиста стало очередным в «растущей тенденции нападений на профессиональных спортсменов». Преступники грабят дома, когда те уезжают на матчи и тренировки.

Ранее банда воров проникла в дом квотербека клуба «Цинциннати Бенгалс» Национальной футбольной лиги Джо Барроу, канадского хоккеиста клуба «Даллас Старз» Тайлера Сегина, баскетболиста «Даллас Маверикс» Луки Дончича и некоторых других спортсменов.

«Недавно ФБР разослало во все профессиональные спортивные лиги бюллетень об организованных и изощренных кражах. Следователи заявили, что, судя по всему, целью воров были игроки-суперзвезды», - заявили журналисты CBS News.

Дом Евгения Малкина в Сьюикли-Хайтс ограбили 11 января, когда спортсмен участвовал в матче с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз». Грабители украли из его сейфа чемпионские кольца на Кубок Стэнли. Эти награды он получил в 2009, 2016 и 2017 годах.

США Спортсмены Ограбления Хоккей Евгений Малкин
15 января 2025, 11:29
Трое выживших при крушении самолета в Актау россиян пока остаются в больницах
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Шестерых выживших в авиакатастрофе в Актау россиян, включая ребенка, выписали из больниц, но трое еще продолжают лечение. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом», - добавил он.

Ранее Кузнецов сообщал , что троих выживших выписали еще до Нового года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что расшифровка черных ящиков разбившегося Embraer 190 не подтвердила выводов, которые успели сделать некоторые СМИ.

Он призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве, а дождаться официальных результатов расследования.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. В ней погибли 38 человек, большинство - граждане Азербайджана.

Больницы Авиакатастрофы Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
15 января 2025, 09:49
Пострадавших при пожаре в московской высотке доставили в больницы
Пресс-служба Генпрокуратуры
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В результате пожара в жилом комплексе на Новодмитровской улице в Москве пострадали несколько человек, им потребовалась помощь врачей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», - сообщили в ведомстве.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки взяла на контроль Останкинская межрайонная прокуратура.

Ранее источник 360.ru сообщал, что огонь вспыхнул на шестом этаже 47-этажного дома ночью 15 января. Пострадали три человека, среди которых 10-месячный ребенок. По предварительной информации, сигнализация сработала только на верхних этажах дома. На шестом этаже она не прозвучала.

Последствия возгорания сняли на видео, его кадры оказались в распоряжении у 360.ru.

Пожары Москва
15 января 2025, 05:30
Рейс «Аэрофлота» из Стамбула в Москву экстренно отменили перед взлетом
РИА «Новости»
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Вылет самолета «Аэрофлота» SU-2139 из Стамбула в Москву, который должен был отправиться в 02:00, экстренно отменили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Рейс „Аэрофлота“ экстренно отменили перед взлетом из Стамбула. У самолета выявили существенные технические неполадки», - уточнил канал.

Пассажиры узнали об отмене рейса перед самым взлетом. Их вывели из самолета и повезли получать багаж. Людям снова придется пройти паспортный контроль.

Сейчас пассажиров везут в гостиницу. Сначала им сообщили, что отмененный рейс, возможно, улетит в российскую столицу около 09:00, потом уточнили, что вылет перенесли на 16:30.

При этом неизвестно, произведут ли замену самолета или это будет тот же самый борт.

Сотрудники «Аэрофлота» объяснили отмену рейса тем, что у самолета выявили неполадки, не позволяющие произвести взлет.

Ранее россиян предупредили, что китайская авиакомпания China Southern отменит ежедневные рейсы из Москвы в Пекин до конца марта, при этом неизвестно, почему было принято это решение.

Турция Аэрофлот Самолеты Стамбул Москва
15 января 2025, 01:19
Мощный пожар охватил 1500 «квадратов» мебельного цеха в Дагестане
РИА «Новости»
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Мощное пламя охватило мебельный цех в дагестанском городе Хасавюрте, огнеборцы уже приступили к тушению пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1500 „квадратах“. Огонь перекинулся на жилой дом», - уточнили в ведомстве.

Кадры пожара опубликовали и в соцсетях. Пока информация о пострадавших, а также о причинах возгорания отсутствует.

Ранее в Можайске спасатели потушили пожар в одной из квартир многоквартирного дома в поселке медико-инструментального завода.

Кроме того, в Сыктывкаре сотрудники МЧС спасли и эвакуировали из охваченной огнем школы-интерната 15 детей.

Дагестан Пожары МЧС РФ Соцсети Видео Россия

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