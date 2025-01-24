24 января 2025, 16:09

Наехавшего на техника пилота в Екатеринбурге обвинили в нарушении правил безопасности

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Пилота пассажирского самолета, наехавшего на авиатехника в аэропорту Екатеринбурга, обвинили в нарушении правил безопасности. Об этом сообщила пресс-служба.

Ведомство возбудило и передало в суд уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По информации СК, борт рейса Екатеринбург - Бишкек 19 мая наехал на ноги техника по выпуску воздушного судна. Мужчина получил тяжелые травмы.

«Следственными органами Центрального МСУТ завершено расследование уголовного дела по обвинению пилота пассажирского самолета», - отметили в ведомстве.

Ранее в США арестовали пилота Southwest Airlines. Мужчину задержали аэропорту Джорджии за то, что он сел пьяным за руль автомобиля. Американца отстранили от работы и предъявили ему официальные обвинения. Авиаперевозчику пришлось в срочно искать нового пилота и извиняться перед пассажирами за сорванные путешествия.

Самолеты Екатеринбург
24 января 2025, 16:43
В Бибирево местные жители попросили о помощи, чтобы спасти голубя
Unsplash
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В Бибирево местные жители пытаются спасти породистого голубя. По их мнению, птица потерялась. Об этом сообщил Telegram-канал для помощи животным «Кот на дереве».

В парке есть небольшой водоем. Голубь сидит в конструкции берегового укрепления, но не могу взять.

«Он никуда не двигается вообще. То есть, как только он, да, пытается что-то сделать, он моментально падает в этот водоем. То есть туда физически подобраться невозможно, потому что очень скользко», - рассказала неравнодушная жительница.

Женщина переживает, что голубь не переживет ночь. Она готова забрать его домой.

Ранее дикий енот застрял в проволоке на западе Москвы. Животное не могло спуститься с дерева рядом с Аминьевским шоссе. На место происшествия выдвинулись спасатели.

Птицы Животные
24 января 2025, 16:42
Москвич нашел гранату возле парковки
РИА «Новости»
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Житель Москвы обнаружил возле парковки в районе Марьина Роща предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Подозрительный предмет нашли рядом с парковкой на 3-ей улице Марьиной Рощи, возле пятиэтажного кирпичного здания.

«С торца дома около парковки гражданин обнаружил гранату. Предположительно, не муляж. Внизу имеется гравировка», - отметил собеседник 360.ru.

На место прибыли сотрудники полиции. Они оцепили территорию.

«Ждем кинолога», - добавил источник 360.ru.

По его данным, обстановка на месте ЧП спокойная.

Ранее россиянин попытался пронести в аэропорт Шереметьев гранату. Оказалось, что это был корпус снаряда без детонатора и других частей. Подозрительный предмет у пассажира забрали. По информации 360.ru, мужчина является участником специальной военной операции.

МЧС РФ Москва
24 января 2025, 16:42
Автомобиль слетел в кювет и загорелся на юге Москвы
РИА «Новости»
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На участке Брестского шоссе на юге Москвы загорелась иномарка Honda Stream. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло рядом с поселением Кленовское в Троицком административном округе столицы. По предварительным данным, водитель японского автомобиля не справился с управлением. Машина на газобаллонном оборудовании слетела в кювет и загорелась.

Огонь распространился на площади шести квадратных метров. Источник 360.ru уточнил, что водитель успел выбраться из вспыхнувшего автомобиля и никто не пострадал.

Ранее на Юго-Восточной хорде в районе Лефортово в Москве машина влетела в столб на высокой скорости после столкновения с другим авто. От столкновения транспортное средство разорвало на части. Автомобиль загорелся, а через несколько секунд взорвался. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал.

ДТП Москва
24 января 2025, 14:14
Посетителей Эрмитажа эвакуировали после сообщений о минировании
Unsplash
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Сотрудники Эрмитажа вывели всех посетителей из здания из-за угрозы минирования. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.

По данным источника, сотрудники получили «анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности». Сейчас экспозиционные залы и служебные помещения Эрмитажа проверяют сотрудники безопасности музея и Росгвардии.

«Посетители с сегодняшними билетам смогут посетить выставки в любой другой день», - рассказали в музее.

На прошлой неделе из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей торгового центра «Филион» в Багратионовском проезде на западе Москвы. Источник 360.ru рассказал, что в спасательную службу поступило анонимное сообщение о том, что устройства на зарядке телефонов заминированы. Прибывшие на место кинологи проверили помещение и территорию «Филиона» и не обнаружили там взрывных устройств.

Санкт-Петербург Эвакуации

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