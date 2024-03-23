Надпись «Скорбим 22.03.24» появилась на баннере напротив Crocus City Hall
На рекламном экране напротив Crocus City Hall появилась надпись «Скорбим 22.03.24». Видео с места событий появилось в распоряжении «360».
Группа вооруженных людей ворвалась в здание концертного зала и начала стрелять по зрителям. ЧП случилось на концерте группы «Пикник». По предварительным данным, погибли 40 человек, еще более сотни людей получили ранения.
После теракта в подмосковные больницы доставили 37 человек , семеро находятся в тяжелом состоянии. У них диагностировали огнестрельные ранения и переломы. К Crocus City Hall направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой.
На месте трагедии развернули оперативный штаб , он сверяет данные о пострадавших. В ближайшее время появятся списки раненых.