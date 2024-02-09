09 февраля 2024, 04:55

«Надо быстро соображать». Певица Наталья Штурм рассказала о первых минутах пожара на севере Москвы

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О пожаре на севере Москвы «360» рассказала певица Наталья Штурм, которая живет в загоревшемся доме. Артистка отметила, что о ЧП узнала в Интернете, после чего помогла соседям эвакуироваться из здания.

«В интернете прочитала, что у нас дом горит. Открыла окно, увидела дым и сразу понеслась в подъезд, сразу, быстренько. Вы понимаете, в таких экстремальных ситуациях надо быстро соображать, что делать, ни в коем случае не теряться, ни в коем случае не садиться в лифт», - рассказала певица.

Штурм оповестила соседей, стучала в двери и кричала, что начался пожар. Около подъезда собрались жильцы, также люди вышли из других подъездов. Выходили с детьми, собаками, инвалидов выносили на руках. Певица отметила, что эвакуация проходила достаточно организованно.

Штурм рассказала, что сначала загорелась кровля на доме № 4, потом пламя перекинулось на дом № 4а, оба здания связаны одной крышей.

«Сначала горел дом № 4, я так поняла. И когда он начал полыхать, и дым от ветра перешел на наш уже дом. И у нас уже пошли гореть верхний седьмой этаж, шестой этаж, наверное», - поведала певица.

Штурм рассказала, что в доме живут довольно известные люди, квартиры никто не сдает, «все свои». Раньше в доме жили режиссер Светлана Дружинина, поэтесса Белла Ахмадулина, драматург Виктор Розов, поэт-песенник Михаил Ножкин.

Жилой многоэтажный дом на севере Москвы загорелся в ночь на 9 февраля. В тушении пожара задействовали более 130 специалистов и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32.

Пожары Интернет Москва
09 февраля 2024, 05:22
Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на севере Москвы
Телеканал «360»
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Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в жилом многоэтажном доме на севере Москвы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Проводится проливка и разбор конструкций. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды», - сообщили в МЧС.

На месте пожара работают 175 специалистов и более 50 единиц техники. В том числе и два вертолета К-52. Кадры работы пожарных машин с воздуха оказались в распоряжении «360».

Из здания эвакуировали около 400 человек. Певица Наталья Штурм рассказала о первых минутах пожара , о котором она узнала из Интернета. В доме проживают известные творческие личности, отметила артистка. По ее словам, огонь охватил шестой и седьмой этажи.

Вертолеты Пожары МЧС РФ Россия Москва
09 февраля 2024, 02:31
Появилось видео тушения пожара у станции метро «Аэропорт» с вертолетов
Телеканал «360»
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К тушению пожара кровли шестиэтажного дома в Москве у станции метро «Аэропорт» привлекли два вертолета Ка-32. В распоряжении «360» появилось видео работы пожарных машин с воздуха.

В ликвидации пожара участвуют 130 сотрудников МЧС и 41 единица техники, сообщили в ведомстве. Из дома эвакуировали около 400 человек.

Для обогрева эвакуированных жильцов дептранс Москвы выделил пять больших автобусов, три из них уже прибыли на улицу Черняховского к месту пожара. Автобусы будут находиться на месте происшествия столько, сколько потребуется, добавили в департаменте.

Ранее МЧС сообщило, что площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало.

Вертолеты Пожары Видео Москва
09 февраля 2024, 01:32
Площадь пожара в жилом доме на севере Москвы выросла до 4000 квадратных метров
РИА «Новости»
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Площадь пожара в Москве у станции метро «Аэропорт» составила четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Как отметили в дептрансе, движение по улице Черняховского в столице перекрыли.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, к тушению собираются привлечь авиацию МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

Кадры с пожаром опубликовало РИА «Новости». На них видно, как большие клубы дыма поднялись вверх, а по крыше дома разгорелись яркие языки пламени. Рядом стоят полицейские машины и техника спасателей.

Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности. Как отметил Telegram-канал Shot , чердак горящего дома обрушился. Очевидцы сообщили, что на месте происшествия слышен сильный и едкий запах дыма. Пепел стал оседать на крышах машин.

Авиация Пожары Москва
09 февраля 2024, 01:10
Крыша многоэтажного дома загорелась на севере Москвы
Freepik
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В Москве горит крыша жилого многоэтажного дома на улице Черняховского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы публикации выложили видео очевидцев с места событий. На нем видно, что пламя охватило верхнюю часть дома. По данным журналистов, площадь огня достигла 500 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее на востоке Москвы при пожаре погибла женщина. По данным столичного главка Следственного комитета, она умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.

Еще один пожар в столице случился 6 февраля недалеко от Кремля. Как уточнили в МЧС, огонь разгорелся в здании на Никольской улице. Пламя охватило 150 квадратных метров.

Пожары Москва

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