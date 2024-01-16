16 января 2024, 18:47

«Надеялся, что это марихуана». У пассажира такси изъяли найденные в московском парке наркотики

Global Look Press
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Правоохранители задержали в Москве мужчину, у которого обнаружили более 100 граммов марихуаны. Запрещенное вещество изъяли. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на улице Антонова-Овсеенко сотрудники ДПС остановили такси. Проверяя документы водителя, полицейские обратили внимание, что пассажир сзади странно себя вел и заметно нервничал. Учитывая это, правоохранители решили досмотреть его. Для этого на место вызвали следственно-оперативную группу.

«В присутствии понятых в ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полиэтиленовый прозрачный пакет с веществом растительного происхождения», - рассказали в пресс-службе.

Исследование показало, что изъятое вещество массой более 100 граммов содержало в составе наркотическое средство - каннабис.

По словам задержанного, пакет с марихуаной он нашел в конверте на лавке в парке «Лосиный остров».

«Надеялся, что это марихуана», - ответил мужчина на вопрос, зачем он подобрал подозрительную упаковку.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На время следственных разбирательств подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Ранее задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков угнал машину таможенника и скрылся в Москве.

Наркотики Уголовное дело Такси Москва
16 января 2024, 17:36
Мужчина разбил створку турникета на станции метро в центре Москвы
Global Look Press
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Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Маяковская» в Москве и скрылся с места происшествия. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, в начале января в вестибюле станции метро «Маяковская» 29-летний мужчина умышленно разбил створку турникета. Нарушителя попытался остановить другой пассажир, однако он успел скрыться с места происшествия.

Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства на Планерной улице в Москве. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о вандализме. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве аналогичное происшествие произошло на станции метро «Царицыно».

Метро Метро Москвы Москва
16 января 2024, 16:16
Уголовное дело возбудили из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде
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Сотрудники управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за коммунальной аварии в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.

Утром 16 января в Нижнем Новгороде прорвало трубу с кипятком на Студеной улице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», - указали в ведомстве.

Пресс-служба отметила, что из-за коммунальной аварии пострадали несколько человек. Они получили ожоги разной степени тяжести, сейчас людям оказывают медицинскую помощь. Данные о количестве пострадавших пока уточняют.

Следователи СК осматривают место ЧП и ведут другую работу, чтобы выяснить причины случившегося.

Генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил «360», что последствия прорыва горячей воды устранят в течение дня. Всем получившим ожоги компенсируют моральный и физический вред, заверил руководитель организации.

Коммунальные аварии Следственный комитет России
16 января 2024, 15:48
Декорация рухнула на рабочего в Большом театре
РИА «Новости»
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Оператора сцены Большого театра госпитализировали после того, как его придавило декорацией. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Рабочий пострадал из-за падения декорации к опере Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», которую ставят в Большом театре в рамках сотрудничества с нью-йоркской Metropolitan Opera. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, конструкцию уронил на сотрудника его коллега - мастер сцены. После случившегося в театре начали внутреннюю проверку. Появилась версия о непреднамеренном причинении вреда здоровью, однако ее сейчас детально разбирают, поскольку технику безопасности могли нарушить оба работника.

В 2021 году в Большом театре погиб артист , на которого на глазах у зрителей опустилась декорация во время оперы «Садко». Мужчина скончался от удара по голове до приезда врачей.

Больницы Театры Москва
16 января 2024, 15:34
Массовая авария произошла в Татарстане, столкнулись 15 грузовиков
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На трассе М-7 под Казанью произошла массовая авария с участием 15 грузовиков. После ДТП образовалась огромная пробка, водители больше двух часов ждут, когда появится возможность преодолеть этот участок дороги. Об этом сообщил RT.

У города Мамадыш затруднено движение транспорта. В районе села Нижние Яки образовался затор по направлению к Казани. Пробку протяженностью в девять километров зафиксировали и на трассе М-7 в районе Высокой горы.

По данным пресс-службы МЧС Татарстана, в регионе объявили штормовое предупреждение. Вечером 16 января и днем 17 января на территории республики ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Из-за сильной метели видимость на дорогах понизится до 500 метров.

В начале января в Новгородской области произошло массовое ДТП , в котором столкнулись порядка 50 автомобилей.

Казань ДТП

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