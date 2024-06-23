23 июня 2024, 14:29

Начавшаяся с рукопашной драка переросла в стрельбу в Одинцове

РИА «Новости»
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Разбуженные конфликтом на улице жители ЖК «Рублевский» в Одинцовском городском округе схватились за телефоны, чтобы снять участников драки. Но разгоряченные мужчины вытащили оружие и начали палить по окнам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, опубликовавший видео случившегося.

По данным авторов публикации, в результате стрельбы никто не пострадал. Одна из пуль застряла в стене дома на уровне второго этажа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали двух участников конфликта. Остальные скрылись с места происшествия.

Одна из свидетельниц стрельбы в комментарии News.ru заявила, что по словам соседей, один из стрелявших тоже живет в этом же доме.

«Разбираемся теперь во всем. Хотим добиться, чтобы у нас ввели пропускной режим», - заявила собеседница журналистов.

Полиция Санкт-Петербурга начала поиски участника свадебного торжества, который поприветствовал молодоженов стрельбой в воздух. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что выстрелы прогремели на Стародеревенской улице в минувшую субботу, 22 июня, когда гости рассаживались по машинам.

Одинцово Драки Стрельба
23 июня 2024, 13:51
Россиянка прикурила от Вечного огня в День памяти и скорби
РИА «Новости»
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Правоохранители Нижнего Тагила начали поиски курящей горожанки, которая использовала пламя Вечного огня в качестве зажигалки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что женщина прикурила сигарету от пламени Вечного огня на Мемориальном комплексе «Площадь Славы» в День памяти и скорби, 22 июня.

На замечание прохожих курильщица не отреагировала. Следователи начали проверку об осквернении символа воинской славы. Прокуратура взяла под контроль установление личности женщины, а также работу криминалистов.

В начале июня приехавший в Московскую область уроженец одной из республик ближнего зарубежья раскидал венки около памятника с Вечным огнем в Видном. После задержания полицейскими он признался, что «играл с цветами» под влиянием алкоголя.

Прокуратура РФ Памятники Свердловская область
23 июня 2024, 12:49
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в лобовом ДТП на липецкой трассе
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В Липецкой области в результате лобового столкновения двух легковых авто погибли четыре человека. Среди жертв ДТП есть ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла поздно вечером 22 июня в Липецком районе, у поворота на село Круглое.

«В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли трое взрослых и один ребенок.

Двое детей пострадали и доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ и представители экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

На востоке Москвы утром 23 июня электробус снес столб и завалился на бок.

Кадры с места ЧП опубликовал 360.ru. Пассажиров в транспортном средстве не было.

Дети ДТП
23 июня 2024, 10:47
Автобус влетел в столб и перевернулся на востоке Москвы
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Утром 23 июня на востоке Москвы автобус врезался в мачту освещения. Транспортное средство перевернулось, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в столичном районе Косино-Ухтомский, на Лухмановской улице, 36. По данным источника, в ДТП есть пострадавшие. Количество получивших травмы он не привел.

Разлива топлива после аварии не произошло. На место происшествия уже выехали экстренные службы.

Официально данные о ДТП пока не комментировали. Все подробности уточняются.

ДТП Автобусы Москва
23 июня 2024, 10:07
Ребенок поджег себя от горящей плиты на глазах отца в Нижнем Новгороде
РИА «Новости»
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Горящая плита и стоящая рядом бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью привели к госпитализации жителя Нижнего Новгорода и его девятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве пояснили, что мальчик случайно опрокинул на себя стоящую бутылку. Пламя быстро охватило одежду ребенка и перекинулось на ковер. Отец мальчика бросился на помощь сыну и загорелся сам.

Обоих пострадавших с множественными ожогами забрали в больницу прибывшие на место врачи.

В пресс-службе призвали родителей не хранить спички и зажигалки в местах, где их могут достать дети, а легковоспламеняющиеся жидкости держать дальше от источников огня.

В начале июня семилетний мальчик в Амурской области облил бензином и поджег брошенную машину, внутри которой находился его младший брат. Ребенка с ожогами доставили в больницу. Мать братьев привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Дети Больницы МЧС РФ Россия

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