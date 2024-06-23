Начавшаяся с рукопашной драка переросла в стрельбу в Одинцове

По данным авторов публикации, в результате стрельбы никто не пострадал. Одна из пуль застряла в стене дома на уровне второго этажа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали двух участников конфликта. Остальные скрылись с места происшествия.

Одна из свидетельниц стрельбы в комментарии News.ru заявила, что по словам соседей, один из стрелявших тоже живет в этом же доме.

«Разбираемся теперь во всем. Хотим добиться, чтобы у нас ввели пропускной режим», - заявила собеседница журналистов.

Полиция Санкт-Петербурга начала поиски участника свадебного торжества, который поприветствовал молодоженов стрельбой в воздух. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что выстрелы прогремели на Стародеревенской улице в минувшую субботу, 22 июня, когда гости рассаживались по машинам.