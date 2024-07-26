«Начался ужас». Очевидец пожара в Ульяновске сообщил подробности ЧП

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«Взрыв был, а потом весь этот ужас - дети начали из окна выпрыгивать», - рассказал собеседник 360.ru.

Пожар разгорелся на третьем этаже девятиэтажного дома. По информации МЧС , огнем охвачены три квартиры. По предварительным данным, пострадали три человека, двухлетний ребенок погиб.

Неравнодушные горожане, оказавшиеся на месте происшествия, помогали оттаскивать от дома автомобили. Спасатели вытаскивали людей из горящего здания при помощи автолестницы.