26 июля 2024, 20:27

«Начался ужас». Очевидец пожара в Ульяновске сообщил подробности ЧП

Читайте нас в: Google Новости

Пожар в многоквартирном доме в Ульяновске произошел после взрыва, рассказал 360.ru очевидец произошедшего. По его словам, после этого «начался ужас».

«Взрыв был, а потом весь этот ужас - дети начали из окна выпрыгивать», - рассказал собеседник 360.ru.

Пожар разгорелся на третьем этаже девятиэтажного дома. По информации МЧС , огнем охвачены три квартиры. По предварительным данным, пострадали три человека, двухлетний ребенок погиб.

Неравнодушные горожане, оказавшиеся на месте происшествия, помогали оттаскивать от дома автомобили. Спасатели вытаскивали людей из горящего здания при помощи автолестницы.

Пожары МЧС РФ
26 июля 2024, 20:24
Число погибших при пожаре в ульяновской многоэтажке выросло до двух
ru.freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
Число погибших при пожаре в многоэтажке в Ульяновске выросло до двух. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что пожарные продолжают бороться с огнем в трех квартирах на третьем этаже дома на улице Корунковой. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

«По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты „скорой“. Нахожусь на связи с нашими оперативными службами», - написал Русских.

Большинство жителей многоквартирного дома уже эвакуировали. Для тех, кому понадобилась помощь, власти Ульяновска организовали пункт временного размещения в гостинице «Волга».

Ранее власти сообщали, что во время пожара погиб двухлетний ребенок, еще трое взрослых пострадали. Видео с месте публиковал происшествия опубликовал 360.ru.

Пожары МЧС РФ
26 июля 2024, 20:03
При пожаре в многоэтажке в Ульяновске погиб ребенок
ru.freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
При пожаре в многоквартирном жилом доме в Ульяновске погиб двухлетний ребенок, еще трое взрослых пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей других подъездов девятиэтажки на улице Корункова, где произошло ЧП. По предварительным данным, горят три жилые квартиры на третьем этаже многоэтажки.

Власти города организовали для жильцов пункт временного размещения в гостинице. На месте пожара работают восемь специалистов и 22 единицы техники.

Ранее 360.ru публиковал видео с места происшествия. Очевидцы сообщили изданию, что были слышны два взрыва. Жильцы соседних домов помогают оттаскивать припаркованные машины, чтобы они не мешали технике МЧС.

Пожары МЧС РФ
26 июля 2024, 19:43
«Выбило окна, люди орут». Мощный пожар в жилой многоэтажке Ульяновска сняли на видео
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Огонь охватил многоквартирный жилой дом в Ульяновске. В распоряжении 360.ru оказались видео с места происшествия.

Ранее огонь охватил частный дом в Раменском. Столбы черного дыма были видны за много километров.

Пламя разбушевалось в девятиэтажке на улице Корункова. По предварительной информации, горят три квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области. Жильцов эвакуируют, на месте происшествия работают все экстренные службы.

Очевидцы пожара рассказали, что были слышны два взрыва. Неравнодушные жители помогают оттаскивать припаркованные машины от полыхающего здания.

«Запах гари очень сильный <…> Ужасно страшно. Выбило окна. Люди орут», - рассказывала женщина, наблюдая за пожаром.

На запись попала работа спасателей. Видно, как из здания выводят жильцов, некоторых снимали с помощью лестниц.

«Все на панике», - добавила она.

Информация о пострадавших не поступала.

Спасатели Пожары Видео Работа Машины Квартиры
26 июля 2024, 18:42
Огонь охватил частный дом в Раменском
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар вспыхнул в хозяйственной постройке на участке в деревне Константиновка в Раменском городском округе. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС.

Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видеозапись с ЧП. На кадрах видно, что пламя полностью охватило два здания на деревенском участке. Всего можно рассмотреть три очага пожара.

По информации издания, огонь такой сильный, что столбы черного дыма заметны за много километров.

«Полыхает какой-то склад, по слухам - с соляркой, а потому много и дыма, и огня», - отметили в канале.

Ранее в жилом доме селе Тополево в Хабаровском крае прогремел взрыв. Квартира, в которой это произошло, загорелась. Очевидцы засняли пожар на видео. Огонь распространился на втором этаже, из окон валил черный густой дым. В результате квартира полностью выгорела, пострадали четыре балкона.

Пожары Раменское

Новости по теме