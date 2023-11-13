Начальника полиции задержали в Выборге по подозрению в получении взяток от «черных лесорубов»
Полицейские задержали начальника управления МВД России по Выборгскому району. Его подозревают в получении взяток от «черных лесорубов». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«По оперативным данным, за оказание общего покровительства в незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более восьми миллионов рублей», - сообщили в ГУ МВД.
Начальника полиции задержали у него дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Как уточнили в ведомстве, причастность полицейского к коррупционной схеме установили во время расследования другого уголовного дела.
Ранее бывших московских следователей арестовали по делу о взятках. Экс-силовиков также обвинили в создании преступного сообщества, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении невиновных к уголовной ответственности. Суд отправил обвиняемых в следственный изолятор до 10 января.