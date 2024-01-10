Начальника котельной в Климовске арестовали на 2 месяца

Московский таксист проявил бдительность и помог вернуть 86-летней женщине 400 тысяч рублей. Она попалась на мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, водитель такси рассказал полицейским, что получил заявку, по которой забрал у пожилой москвички сумку с вещами и крупной суммой денег. Заказ нужно было отвезти на другой адрес, но по дороге водитель заподозрил, что пенсионерку пытаются обмануть злоумышленники.

Правоохранители опросили женщину и подтвердили догадки таксиста: она действительно попалась на удочку телефонных мошенников. Как оказалось, преступники сообщили пенсионерке, что ее невестка якобы стала виновницей серьезного ДТП и предложили помочь решить вопросы с уголовным наказанием. Аферисты потребовали деньги за непривлечение родственницы к ответственности. После этого жительница столицы передала таксисту собранные 400 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать в Подмосковье 41-летнего заказчика, отправившего к потерпевшей за деньгами таксиста. Правоохранители выяснили, что мужчина участник мошеннической схемы. Против него возбудили уголовное дело.

В 2024 году в силу вступят новые правила возврата украденных мошенниками средств. Банки будут обязаны в течение 30 дней вернуть жертвам деньги, если перевод сделан на счет, находящийся в базе мошенников Центробанка.