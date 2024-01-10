10 января 2024, 21:28

Начальника котельной в Климовске арестовали на 2 месяца

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Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту по делу об аварии на котельной в Климовске, из-за которой более 170 многоквартирных домов остались без отопления. Начальника котельной ЗАО «КСПЗ» заключили под стражу почти на два месяца. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением суда фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 7 марта 2024 года. Его обвиняют по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев контролировал процесс проведения ремонтных работ и проводил встречи с жителями Климовска. Глава региона пообещал, что к вечеру 10 января во все многоэтажки поступит тепло. Последние из подключенных домов находятся в центре города. На утро 10 января теплоноситель подали в 146 из 176 домов микрорайона.

Подольск Суд Преступления Отопление
10 января 2024, 18:29
Водитель такси спас московскую пенсионерку от мошенников
Freepik
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Московский таксист проявил бдительность и помог вернуть 86-летней женщине 400 тысяч рублей. Она попалась на мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, водитель такси рассказал полицейским, что получил заявку, по которой забрал у пожилой москвички сумку с вещами и крупной суммой денег. Заказ нужно было отвезти на другой адрес, но по дороге водитель заподозрил, что пенсионерку пытаются обмануть злоумышленники.

Правоохранители опросили женщину и подтвердили догадки таксиста: она действительно попалась на удочку телефонных мошенников. Как оказалось, преступники сообщили пенсионерке, что ее невестка якобы стала виновницей серьезного ДТП и предложили помочь решить вопросы с уголовным наказанием. Аферисты потребовали деньги за непривлечение родственницы к ответственности. После этого жительница столицы передала таксисту собранные 400 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать в Подмосковье 41-летнего заказчика, отправившего к потерпевшей за деньгами таксиста. Правоохранители выяснили, что мужчина участник мошеннической схемы. Против него возбудили уголовное дело.

В 2024 году в силу вступят новые правила возврата украденных мошенниками средств. Банки будут обязаны в течение 30 дней вернуть жертвам деньги, если перевод сделан на счет, находящийся в базе мошенников Центробанка.

Пенсионеры Мошенничество Москва
10 января 2024, 17:14
Глыба льда упала на женщину с крыши на западе Москвы
РИА «Новости»
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Столичный главк Следственного комитета России организовал доследственную проверку из-за падения на женщину льда с крыши дома на западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что 10 января с крыши дома на площади Победы на 52-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Следователи приступили к осмотру места происшествия для установления причин произошедшего.

Ранее в Люберцах мужчина погиб при сходе ледяного наста с крыши военкомата. Жена погибшего рассказала подробности о ЧП.

Следственный комитет России Москва
10 января 2024, 17:04
Трубу с горячей водой прорвало в ЖК на северо-западе Москвы
Телеканал «360»
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В жилом комплексе «Город на реке Тушино-2018» на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. О происшествии «360» рассказал один из местных жителей.

Прорыв трубы произошел в здании по адресу Волоколамское шоссе, дом 71, корпус 2, расположенном неподалеку от стадиона «Спартак». Кипятком затопило паркинг на цокольном этаже дома, помещение заволокло паром. О причинах произошедшего не известно.

Накануне в другом корпусе этого же ЖК прорвало трубу с холодной водой , которая залила лифтовые шахты, паркинг и кладовки. Жителям пришлось самостоятельно вычерпывать ее ведрами. При этом представители управляющей организации не реагировали на сообщение о потопе более двух часов.

Также сегодня потоп случился в сталинке на Кудринской площади. Высотку затопило, а представители жилищной компании больше часа не могли найти кран на стояке, чтобы перекрыть воду.

ЖКХ Москва
10 января 2024, 16:43
Беспилотник сбили над Волгоградской областью
РИА «Новости»
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Беспилотник сбили в небе над Волгоградской областью, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его комментарий опубликовала пресс-служба региона.

По словам Бочарова, вражеский объект сбили силы Минобороны. Обошлось без пострадавших, повреждения отсутствуют.

Беспилотники

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