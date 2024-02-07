07 февраля 2024, 12:42

Начальника Центра противодействия экстремизму московского метро заподозрили во взяточничестве

РИА «Новости»
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Руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) на московском метро задержали по обвинению в коррупции. Его заподозрили в торговле конфиденциальными данными из полицейских баз. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, подполковника задержали утром 5 февраля в его квартире. Его уличили как минимум в одном эпизоде взяточничества: с 2019 по 2022 годы мужчина через третье лицо получил 41 тысячу рублей в обмен на информацию из баз данных МВД.

Против подполковника возбудили уголовное дело по статье о получении взятки. Если его вину докажут, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее суд в Москве оштрафовал бывшего сотрудника МЧС по делу о крупной взятке. Бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина обязали выплатить 4,5 миллиона рублей.

Уголовное дело Коррупция Метро Экстремизм Метро Москвы Москва
07 февраля 2024, 13:25
Крымская таможня конфисковала принадлежащий американцу Bentley
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Крымские таможенники изъяли автомобиль Bentley, который принадлежал уехавшему из России гражданину США. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Автомобиль конфисковали из-за нарушений правил ввоза.

«Крымские таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, задержанный за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС», - указали в таможне.

Машину класса «люкс» 1990 года выпуска американец ввез в регион через пропуск «Джанкой». Согласно правилам, автомобиль необходимо вывезти из России в течение года или пройти другую таможенную процедуру, проинформировал RT.

Владелец Bentley покинул страну и оставил авто в пользование доверенному лицу в Крыму. Долг американца по таможенным пеням и платежам составил 4,6 миллиона рублей.

Ранее российские таможенники не позволили контрабандистам вывезти в Китай 10 тонн морского огурца. Сотрудники таможни изъяли у злоумышленников деликатесы на сумму в 100 миллионов рублей.

США Таможня Крым Правила Россия Машины
07 февраля 2024, 13:01
Появились кадры с места пожара в общежитии в Крыму
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы потушили пожар в здании общежития в Крыму и спасли двух человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар начался на шестом этаже здания. Всего спасатели эвакуировали из общежития 10 человек, двух жильцов сотрудники МЧС передали врачам.

«В Крыму огнеборцы МЧС России на пожаре в общежитии спасли двух человек. Еще восемь эвакуированы», - указали в пресс-службе.

Ведомство опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, что в общежитии обгорели стены нескольких помещений, комнаты заволокло дымом. Для тушения огня МЧС задействовало 45 сотрудников и 16 единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул в школе в Республике Коми. В учебном заведении в селе Грива сработала пожарная тревога, после сигналов которой из здания эвакуировались 38 детей и шесть взрослых. Сначала загорелась крыша школы, после чего огонь перекинулся на помещения. МЧС опубликовало видеозапись с пожаром. Огонь ликвидировали 30 огнеборцев и 10 единиц техники.

Пожары Крым Видео Россия
07 февраля 2024, 12:09
«Забежали в класс и угрожали». Подростки проникли в иркутскую школу с пистолетом
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Подросток в Иркутске пришел в школу с оружием и угрожал людям. Поначалу компания просто «баловалась в раздевалке». Об этом «360» рассказал источник.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства происшествия. Они изъяли орудие преступления, допрашивают свидетелей и потерпевших.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, всем участникам происшествия - от 16 до 18 лет, один из них уже состоит на учете в ПДН. Следователи дадут правовую оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений, на учете которых находился подросток, а также работе руководства школы и частного охранного предприятия, сотрудники которого пропустили посторонних.

Двоих из трех задержанных уже отпустили.

«Охрана их пропустила, подумав, что это обычные школьники. Они пошли баловаться в раздевалку, кричали, бесились, вроде как бросались куртками. Охрана подошла, наорала, выгнала оттуда. Школьники пошли бродить дальше, потом забежали в класс и угрожали», - сообщил источник.

Еще один источник «360» утверждал, что все трое были учащимися из другой школы.

«Сам я видел, как выходили три пацана, один без куртки, матерились на всю улицу», - сообщил он.

В пресс-службе СУ СК по Иркутской области уточнили, что, по предварительным данным, у одного из учеников был пневматический пистолет. По версии следствия, все трое подростков были мужского пола. Вооруженный парень совершил в классе «хулиганские действия». Его задержали. Никто не пострадал.

Уголовное дело Школы МВД РФ СК РФ Школьники Оружие Следственный комитет России
07 февраля 2024, 11:55
Мужчина грозился взорвать венерологический диспансер в Абакане из-за плохих анализов
РИА «Новости»
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Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане. Как сообщил Telegram-канал Shot, пациент был недоволен результатами своих анализов.

Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане. Как сообщил Telegram-канал Shot , пациент был недоволен результатами своих анализов.

Местный житель встал на пороге больнице с предметом, на котором было написано «тротиловая шашка». Мужчина заявил, что подорвет «этот рассадник венерических заболеваний». К месту происшествия оперативно приехали омоновцы и саперы.

«Оказалось, что это был просто муляж взрывного устройства, состоящий из мыла и учебных детонаторов», - передали авторы публикации.

Пока неизвестно, что побудило пациента пойти на такой шаг. По одной из версий, у мужчины было венерическое заболевание, поэтому он очень расстроился. Также правоохранители выяснили, что ранее «подрывник» был судим за угрозу убийством.

Ранее в Подмосковье задержали студента, собиравшегося въехать в здание Щелковского колледжа на машине со взрывчаткой. Сообщение с угрозой 18-летний молодой человек оставил в одном из общих чатов, связанных с учебным заведением. На допросе юноша признался, что написал он это для снятия стресса, убивать никого не хотел.

Убийства Больницы Мужчины Машины

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