Начальник управления угрозыска Иркутской области застрелил человека на охоте

По информации источника канала, ЧП произошло 16 ноября. Группа из 13 охотников на восьми автомобилях выехала в лес в районе населенного пункта Баганта. Там они разделились на две группы: девятерых стрелков и четверых загонщиков, после чего рассредоточились по номерам.

Полковник Андрей Жбанов находился на шестой позиции и около 10:30 выстрелил в сторону ельника из ружья, где мог прятаться зверь. В этот момент там находился 62-летний загонщик Василий. От полученного ранения в грудь мужчина умер на месте.

Против Жбанова завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Главк управления МВД по региону на официальном сайте сообщил о выяснении обстоятельств гибели мужчины на охоте. Ведомство отметило, что у охотников были соответствующие документы, охота проводилась в установленный законом срок.

В октябре брат генерала Минобороны погиб во время охоты в Башкирии.