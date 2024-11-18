18 ноября 2024, 10:25

Начальник управления угрозыска Иркутской области застрелил человека на охоте

РИА «Новости»
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Руководитель управления уголовного розыска Иркутской области Андрей Жбанов во время охоты случайно убил человека. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, ЧП произошло 16 ноября. Группа из 13 охотников на восьми автомобилях выехала в лес в районе населенного пункта Баганта. Там они разделились на две группы: девятерых стрелков и четверых загонщиков, после чего рассредоточились по номерам.

Полковник Андрей Жбанов находился на шестой позиции и около 10:30 выстрелил в сторону ельника из ружья, где мог прятаться зверь. В этот момент там находился 62-летний загонщик Василий. От полученного ранения в грудь мужчина умер на месте.

Против Жбанова завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Главк управления МВД по региону на официальном сайте сообщил о выяснении обстоятельств гибели мужчины на охоте. Ведомство отметило, что у охотников были соответствующие документы, охота проводилась в установленный законом срок.

В октябре брат генерала Минобороны погиб во время охоты в Башкирии.

Уголовное дело МВД РФ Иркутская область
18 ноября 2024, 09:08
Один человек пострадал при пожаре в захламленной квартире на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Один человек пострадал при пожаре в доме на улице Академика Комарова. О ЧП на северо-востоке Москвы сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, возгорание произошло в сильно захламленной квартире на девятом этаже. Очаг находился в коридоре.

Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. Официально данные о пожаре в жилой многоэтажке пока не комментировали.

Пожары Москва
18 ноября 2024, 03:34
Ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске
РИА «Новости»
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Ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске, мальчик получил серьезные ожоги и ему потребовалась операция. Подробности сообщило местное издание 74.ru.

Во дворе дома на Комсомольском проспекте была неогороженная яма. Судя по камерам видеонаблюдения, дети подошли к ней, и один из них, 11-летний мальчик, провалился в яму.

По информации источника издания, ребенок получил ожоги на 30-40% кожи ног, его отвезли в ожоговый центр. В региональном минздраве сообщили, что мальчику окажут всю необходимую помощь.

На место происшествия приехал прокурор, и только после его приезда коммунальную яму огородили.

В Санкт-Петербурге в яму с кипятком угодил автобус. На улице произошел подмыв грунта и дорожное полотно провалилось. В результате происшествия никто не пострадал.

Дети Больницы Автобусы Челябинск
17 ноября 2024, 21:44
Wildberries и Russ рассказали о происшествии с такси у склада в Электростали
РИА «Новости»
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Ночью у складского комплекса объединенной компании Wildberries и Russ произошло ЧП — таксист сбил трех рабочих, которые находились с внешней стороны КПП. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Пострадавшие незамедлительно были доставлены в больницу. Их состояние стабильное. Компания находится на связи с подрядной организацией, следящей за состоянием своих занятых», - сообщили в компании.

По информации пресс-службы, водитель такси совершил наезд на рабочих, не справившись с управлением.

Ранее объединенная компания начала модернизацию логоцентров. В планах - строительство общежитий для сотрудников складов.

Такси Водители Электросталь Маркетплейсы
17 ноября 2024, 19:46
Прокуратура взялась за пьяного угонщика маршрутки в Подмосковье
Телеканал «360»
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Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту угона маршрутки и ДТП в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 10 утра в Малаховке 31-летний пьяный мужчина повздорил с водителем маршрутки и отобрал у него ключи. Злоумышленник на угнанной машине уехал в Раменское. На одной из улиц он вылетел на «встречку» и врезался в легковушку.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угон».

«Кроме того, он привлечен к административной ответственности за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление автомобилем в состоянии опьянения», - уточнили в ведомстве.

За рулем легковушки находилась женщина. Она отделалась ушибами, потому что сработали подушки безопасности.

Как стало известно, злоумышленника ловили как минимум четыре полицейских машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Уголовное дело ДТП Машины Водители

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