Начались обыски заключенных в ростовском СИЗО

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Источник агентства рассказал, что силовики ищут в изоляторе запрещенные предметы.

«В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО», - отметил собеседник издания.

Следственный комитет проверит всех сотрудников изолятора в Ростове-на-Дону и выяснит, были ли среди них пособники террористов. Комиссия ФСИН определит, каким образом у заключенных появились ножи и символика «Исламского государства»*, сообщил RT.

По данным Telegram-канала Shot , изначально террористы захватили одного заложника - 23-летнего младшего инспектора.

Позже на переговоры прибыл начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Преступники также захватили его в заложники.

После этого имам Духовного управления мусульман по региону Мухаммед Бикмаев попытался уговорить террористов сдаться, но переговоры зашли в тупик.

* Террористическая организация, запрещена в России.