Начались обыски заключенных в ростовском СИЗО
Правоохранители обыскивают заключенных, содержащихся в ростовском СИЗО, где террористы устроили захват заложников. Об этом сообщило РИА «Новости».
Источник агентства рассказал, что силовики ищут в изоляторе запрещенные предметы.
«В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО», - отметил собеседник издания.
Следственный комитет проверит всех сотрудников изолятора в Ростове-на-Дону и выяснит, были ли среди них пособники террористов. Комиссия ФСИН определит, каким образом у заключенных появились ножи и символика «Исламского государства»*, сообщил RT.
По данным Telegram-канала Shot , изначально террористы захватили одного заложника - 23-летнего младшего инспектора.
Позже на переговоры прибыл начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Преступники также захватили его в заложники.
После этого имам Духовного управления мусульман по региону Мухаммед Бикмаев попытался уговорить террористов сдаться, но переговоры зашли в тупик.
* Террористическая организация, запрещена в России.