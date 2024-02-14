14 февраля 2024, 20:33

«Начали ходить к психологу». Отец свердловского школьника — об «уроках воспитания» циркулем

РИА «Новости»
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В Свердловской области девятилетний мальчик пришел из школы с 27 проколами — учитель сделал это циркулем. Отец пострадавшего ребенка рассказал «360», что такие суровые меры педагог решил применить в качестве наказания.

По словам мужчины, учитель проткнула руку его сына циркулем за то, что тот поцарапал руку однокласснице.

«После этого случая мы ходили к психологу. Сейчас ребенок посещает школьные занятия. Все обошлось без серьезных последствий для его психологического состояния», - отметил он.

Собеседник «360» также отметил, что все произошло еще 16 декабря 2023 года, но разбирательства продолжаются до сих пор. Учительница, по его словам, находится на больничном.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении учителя школы, которая 27 раз уколола ученика циркулем.

Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. Учительница уже попыталась оправдаться перед родителями пострадавшего мальчика тем, что «дала волю эмоциям».

Дети Школы Школьники
14 февраля 2024, 21:06
«Неоднократно угрожал». Красногорский подросток — о конфликте с водителем маршрутки
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Водитель маршрутки накинулся с кулаками на подростка в Красногорске. Теперь мужчиной занимаются следователи. Поводом для нападения стала оплата проезда, рассказал «360» 17-летний житель подмосковного города.

«Водителю не понравилось, что карта „Стрелка“ не проходила через терминал, поэтому я не мог оплатить проезд. После этого он грубо попросил меня выйти из маршрутки. Деньги на моей карте были. Позже я ею оплачивал проезд на другом маршруте и все работало», - рассказал подросток.

По словам юноши, водитель пытался его ударить, но мужчину вовремя удержали двое пассажиров. После этого он успокоился и вернулся за руль маршрутного автобуса.

Подросток отметил, что два месяца назад уже была подобная ситуация причем с этим же водителем. Тогда за юношу расплатилась незнакомая женщина, которой он потом отдал деньги за проезд.

«Этот водитель неоднократно угрожал и другим пассажирам, среди которых были дети», - добавил собеседник «360».

Минтранс Московской области уволил водителя, который напал на подростка в Красногорске. Также следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о потасовке в маршрутке.

Красногорск Дети Водители
14 февраля 2024, 20:08
Летевший в Барселону самолет вернули в аэропорт из-за сообщения о бомбе
РИА «Новости»
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Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону пришлось отменить. Самолет вернули в аэропорт вылета из-за информации о заложенной в нем бомбе, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейс Кутаиси - Барселона спустя несколько минут после взлета вынужденно вернулся в аэропорт грузинского города. Это связано с тем, что авиакомпания Wizz Air получила информацию о возможном нахождении взрывчатого вещества на борту», - объяснили в аэропорту.

Экипаж самолета принял решение развернуть борт. После проверки данные о бомбе не подтвердились, уточнил «Интерфакс».

Гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе подчеркнул, что Кутаисский международный аэропорт вернулся к обычному ритму работы.

«Ни один другой рейс не задерживался. <...> По имеющимся у нас сведениям, поступившая информация (об угрозе взрыва - прим. ред.) на данный момент никак не подтверждается», - заключил он.

Грузия Барселона Самолеты Авиакомпании
14 февраля 2024, 19:51
Екатеринбурженка выжила после падения с 20-го этажа
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге девушке удалось выжить после падения с 20-го этажа, сообщило Ura.ru. Она рухнула в сугроб.

По данным источника kp.ru , ЧП произошло на улице Токарей. Выпавшая с балкона находилась на передней лоджии.

Сайт E1.RU уточнил, что пострадавшая упала в кучу сваленного под окнами снега в ЖК «Янтарная долина» на улице Крауля. С места происшествия, по словам очевидцев, ее увезли на скорой.

«На вид совсем молодая, думали, что ребенок. Но, оказалось, взрослая», - рассказал изданию свидетель падения.

В пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу, добавило Ura.ru, не прокомментировали произошедшее. Данных о состоянии девушки нет.

В Ростове-на-Дону 14-летней школьнице удалось выжить после падения с высоты 16-го этажа. Ее увезли в больницу без сознания.

Больницы Екатеринбург
14 февраля 2024, 19:28
Блогера Савина объявили в розыск в России
РИА «Новости»
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Экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСава) объявили в розыск по уголовной статье. Это подтверждается материалами в базе МВД России.

«Евгений Леонидович Савин. Разыскивается по статье УК», - указали в картотеке.

Уголовную статью, по которой статье разыскивается блогер, в базе не уточнили.

Ранее спортсмен получил штраф за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей. После этого Савин дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором также резко высказался в адрес российской армии.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с призывом добавить экс-футболиста Савина в список иноагентов.

Российские правоохранители объявили в розыск блогера Mellstroy (настоящее имя - Андрей Бурим). Позже стало известно, что Бурим сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина.

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