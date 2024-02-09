09 февраля 2024, 06:37

Началась доследственная проверка по факту пожара в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Пожар на севере Москвы ликвидировали. Следователи устроили проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве в своем Telegram-канале.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 219 УК России „Нарушение требований пожарной безопасности“», - сообщила пресс-служба.

К работе подключили следователей и криминалистов. Специалисты осмотрят место возгорания , опросят очевидцев и пожарных, выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ночью 9 февраля загорелась кровля двух домов на улице Чернявского недалеко от станции метро «Аэропорт».

Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. В тушении задействовали два вертолета, их работу сняли на видео. Среди жильцов одного из пострадавших домов - певица Наталья Штурм. Она рассказала «360», что сначала узнала о возгорании из интернета и эвакуировалась.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 05:22
Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на севере Москвы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в жилом многоэтажном доме на севере Москвы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Проводится проливка и разбор конструкций. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды», - сообщили в МЧС.

На месте пожара работают 175 специалистов и более 50 единиц техники. В том числе и два вертолета К-52. Кадры работы пожарных машин с воздуха оказались в распоряжении «360».

Из здания эвакуировали около 400 человек. Певица Наталья Штурм рассказала о первых минутах пожара , о котором она узнала из Интернета. В доме проживают известные творческие личности, отметила артистка. По ее словам, огонь охватил шестой и седьмой этажи.

Вертолеты Пожары МЧС РФ Россия Москва
09 февраля 2024, 04:55
«Надо быстро соображать». Певица Наталья Штурм рассказала о первых минутах пожара на севере Москвы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
О пожаре на севере Москвы «360» рассказала певица Наталья Штурм, которая живет в загоревшемся доме. Артистка отметила, что о ЧП узнала в Интернете, после чего помогла соседям эвакуироваться из здания.

«В интернете прочитала, что у нас дом горит. Открыла окно, увидела дым и сразу понеслась в подъезд, сразу, быстренько. Вы понимаете, в таких экстремальных ситуациях надо быстро соображать, что делать, ни в коем случае не теряться, ни в коем случае не садиться в лифт», - рассказала певица.

Штурм оповестила соседей, стучала в двери и кричала, что начался пожар. Около подъезда собрались жильцы, также люди вышли из других подъездов. Выходили с детьми, собаками, инвалидов выносили на руках. Певица отметила, что эвакуация проходила достаточно организованно.

Штурм рассказала, что сначала загорелась кровля на доме № 4, потом пламя перекинулось на дом № 4а, оба здания связаны одной крышей.

«Сначала горел дом № 4, я так поняла. И когда он начал полыхать, и дым от ветра перешел на наш уже дом. И у нас уже пошли гореть верхний седьмой этаж, шестой этаж, наверное», - поведала певица.

Штурм рассказала, что в доме живут довольно известные люди, квартиры никто не сдает, «все свои». Раньше в доме жили режиссер Светлана Дружинина, поэтесса Белла Ахмадулина, драматург Виктор Розов, поэт-песенник Михаил Ножкин.

Жилой многоэтажный дом на севере Москвы загорелся в ночь на 9 февраля. В тушении пожара задействовали более 130 специалистов и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32.

Пожары Интернет Москва
09 февраля 2024, 02:31
Появилось видео тушения пожара у станции метро «Аэропорт» с вертолетов
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
К тушению пожара кровли шестиэтажного дома в Москве у станции метро «Аэропорт» привлекли два вертолета Ка-32. В распоряжении «360» появилось видео работы пожарных машин с воздуха.

В ликвидации пожара участвуют 130 сотрудников МЧС и 41 единица техники, сообщили в ведомстве. Из дома эвакуировали около 400 человек.

Для обогрева эвакуированных жильцов дептранс Москвы выделил пять больших автобусов, три из них уже прибыли на улицу Черняховского к месту пожара. Автобусы будут находиться на месте происшествия столько, сколько потребуется, добавили в департаменте.

Ранее МЧС сообщило, что площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало.

Вертолеты Пожары Видео Москва
09 февраля 2024, 01:32
Площадь пожара в жилом доме на севере Москвы выросла до 4000 квадратных метров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Площадь пожара в Москве у станции метро «Аэропорт» составила четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Как отметили в дептрансе, движение по улице Черняховского в столице перекрыли.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, к тушению собираются привлечь авиацию МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

Кадры с пожаром опубликовало РИА «Новости». На них видно, как большие клубы дыма поднялись вверх, а по крыше дома разгорелись яркие языки пламени. Рядом стоят полицейские машины и техника спасателей.

Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности. Как отметил Telegram-канал Shot , чердак горящего дома обрушился. Очевидцы сообщили, что на месте происшествия слышен сильный и едкий запах дыма. Пепел стал оседать на крышах машин.

Авиация Пожары Москва

Новости по теме