04 января 2025, 18:19

«Начал по всем стрелять». Приятель пострадавшего в Калининграде подростка рассказал о ЧП

РИА «Новости»
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Перед стрельбой в кафе Калининграда напавший повздорил с молодым человеком из-за девушки. Об этом 360.ru рассказал очевидец произошедшего и знакомый получившего ранение подростка.

«Нападавший сцепился с одним молодым парнем из-за девочки. Тот ударил девочку по лицу, а мальчик заступился», - поделился он.

У стрелка, по словам собеседника 360.ru, с собой был пневматический пистолет. Юноша добавил, что его друзья вошли в кафе после ссоры, нападавший выхватил оружие и выстрелил приятелю в лицо.

«После этого начал по всем стрелять, но ни по кому не попал. Потом его забрали и выкинули. Он поднялся на второй этаж и начал драться со всеми, бить и мальчиков и девочек. Друзья постарше вывели его на улицу», - рассказал приятель потерпевшего.

Очевидцы вызвали на место происшествия Росгвардию, они приехали и скрутили дебошира.

«Человек, нападавший, даже слова не мог нормально сказать. Он был в максимально пьяном состоянии», - подчеркнул молодой человек.

Юноша сообщил, что пуля застряла в щеке его приятеля. Они самостоятельно достали ее, медики обработали рану и отпустили пострадавшего домой, серьезных травм мальчик не получил.

Стрельба Росгвардия Калининград
04 января 2025, 18:44
В Росавиации начали расследование экстренной посадки самолета в Шарм-эль-Шейхе
РИА «Новости»
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Причины экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе установят в ходе начавшегося расследования. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Комиссия Уральского межрегионального территориального управления Росавиации приступила к расследованию происшествия с самолетом Airbus A321 neo. Борт вылетел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург 3 января, но вернулся в Египет из-за отказа двигателя.

На борту было 243 человека, при посадке никто не пострадал. Пассажиров лайнера отправили в Россию резервным воздушным судном.

«Ключевая цель расследования - установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», - подчеркнул Кореняко.

Ранее появилось видео, снятое на борту самолета перед экстренной посадкой. Пассажиры старались сохранять спокойствие, а бортпроводники показывали, как принять безопасную позу.

Уральские авиалинии Самолеты
04 января 2025, 18:41
Стали известны подробности об упавшей в Москву-реку машине
РИА «Новости»
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Автомобиль Volkswagen, упавший в Москву-реку, зарегистрирован на 43-летнего мужчину. Он владел иномаркой более четырех лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, последнее техобслуживание машина 2015 года выпуска проходила в ноябре. Всего у Volkswagen было два владельца. Последний за весь период владения автомобилем попадал в ДТП один раз.

Иномарка упала в Москву-реку в субботу, 4 января. Машина пробила ограждение и стала уходить под воду. Водитель не смог выбраться из тонущего транспорта.

Позже спасатели обнаружили труп мужчины и автомобиль в 15 метрах от берега на трехметровой глубине. Также на месте ЧП нашли черный портфель.

Камеры наружного видеонаблюдения сняли момент падения автомобиля в реку на видео. На кадрах видно, как Volkswagen проехал на перекрестке, влетел в бетонное ограждение и рухнул в Москву-реку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП Видео Мужчины Иномарки Машины Водители Реки
04 января 2025, 16:58
Мужчина в Москве выстрелил в живот беременной и пытался покончить с собой
РИА «Новости»
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Мужчина выстрелил в живот своей беременной подруги, а потом попытался покончить с собой. По информации Telegram-канала Baza, стрельба произошла в одной из квартир на улице Теплый Стан.

Мужчина выстрелил в живот своей беременной подруги, а потом попытался покончить с собой. По информации Telegram-канала Baza , стрельба произошла в одной из квартир на улице Теплый Стан.

Предварительно, 27-летний москвич поссорился со своей 20-летней подругой, после чего выстрелил ей в живот. Потом он попытался совершить суицид.

Беременную пострадавшую и стрелка доставили в больницу. По предварительной информации, ребенок не пострадал. Стрелявший находится в состоянии клинической смерти. Оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

В Чувашии 2 января мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в городе Канаш. Убитый ранее работал в правоохранительных органах, стрелок - бывший заключенный. Причиной преступления, предположительно, стала месть.

Убийства Стрельба Беременность Мужчины Москва
04 января 2025, 15:54
«Будто намеренно выехали». Очевидец — о падении машины в Москву-реку
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Водитель рухнувшей 4 января машины в Москву-реку мог совершить этот поступок намеренно. Об этом 360.ru сообщил очевидец Владислав.

По его словам, водитель автомобиля перед ударом об ограждение на Лужнецкой набережной будто бы намеренно пропускал другие машины на перекрестке и выбрал не бетонную конструкцию, а более слабые решетки.

«Мое мнение, как очевидца - это было намеренное погружение в воду. Посмотрим, что скажут криминалисты. В машине будто нажали газ в пол и выехали намеренно. Она пропускала другие автомобили на перекрестке, потом прибавила ход и врезалась», - сказал Владислав.

Очевидец добавил, что спасатели, по предварительным данным, извлекли из затонувшей машины тела двух человек, мужчины и женщины. Экстренные службы пытались вскрыть автомобиль сразу после погружения в воду, но сделать это не получилось.

Ранее момент падения автомобиля в Москву-реку показали на видео.

Машины

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