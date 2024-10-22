«Начал бить фонтан». Мужчина ошпарил ногу антифризом в подмосковной маршрутке

Водитель извинился, поделился с ребенком чаем, дал воду и полотенце. Отец убедился, что дочь не получила ожогов, поэтому решил вернуться домой и потом в случае необходимости показаться врачу.

«Я как бы ничего не ощущал. <…> Домой пришел, посмотрел, у меня нога обожжена. Съездили в травмпункт. <…> В целом нормально. Легко отделались. Ожог первой-второй степени правой ступни», - сообщил мужчина.

На следующий день пассажир дал показания полиции.

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители назначили судебные экспертизы.

Коломенская городская прокуратура выяснит, соблюдал ли перевозчик законодательство в сфере транспортного обслуживания.

Мужчина вместе с дочерью сели в автобус, им предстояло проехать четыре остановки. Девочка выбрала места в задней части салона, возле двигателя. После очередного разворота начались неполадки.

«Автобус стал плохо ехать, притормаживать. В момент, когда я подумал, что все, он сейчас остановится, и придется идти пешком, из-под пола начал бить фонтан горячей жидкости. Мне ошпарило ноги», - рассказал пассажир.

Собеседник 360.ru не сразу понял, насколько сильно пострадал. Он вынес ребенка в безопасное место.

«Я от болевого шока сначала мог только бежать по автобусу. Потом, когда уже смог что-то соображать, побежал за ребенком, вытащил через этот же фонтан бьющий», - уточнил мужчина.