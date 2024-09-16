Набросился с молотком. Трое детей получили ранения после нападения в челябинской школе

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил информацию, что школьник напал на других учеников и педагогов.

«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребенка», - написал он в своем Telegram-канале.

Текслер отметил, что большой вопрос: как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.

По данным Shot , за нападение задержали 13-летнего юношу. Пока он находится в школе с полицейскими. На месте ждут психологов.

Трое детей получили ранения в результате нападения в коррекционной челябинской школе № 68. Как стало известно Telegram-каналу Shot , один из учеников пронес в класс молоток и нож.