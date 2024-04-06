Набор добровольцев объявили в Орске для помощи в эвакуации людей

Подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на больничной койке привезли в палату, где ему огласят меру пресечения. Как сообщил РЕН ТВ, заседание суда проходит в закрытом режиме.

Подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на больничной койке привезли в палату, где ему огласят меру пресечения. Как сообщил РЕН ТВ , заседание суда проходит в закрытом режиме.

Заседание суда, на котором изберут меру пресечения напавшему, проходит в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

Мужчина, ранивший ножом губернатора, заявил, что готов перед ним извиниться, сообщило РИА «Новости». Он сожалеет о содеянном, а на преступление его сподвигло «стечение обстоятельств».

Покушение на главу Мурманской области произошло после его встречи с жителями города Апатиты. На парковке возле дома культуры к 45-летнему Андрею Чибису подбежал незнакомый мужчина и ранил в живот ножом.

Подозреваемого сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью , а также сообщил, что пошел на преступление по зову внутреннего голоса.