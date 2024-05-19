Набитый оружием чемодан нашли в московском парке

Техник в екатеринбургском аэропорту Кольцово попал под колеса самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

«Техник осматривал шасси и подписал документы, что все исправно. Ему надо было сделать еще пару проверок перед стартом. Но пилот рейса Екатеринбург - Бишкек не дождался сигнала и поехал», - указали авторы публикации.

Пострадавший остался жив. Его доставили в больницу с переломами. По информации Ural Mash, весь экипаж воздушного судна отстранили от работы. Пассажиров отправили в Бишкек другим бортом.

Другая авария с участием самолета произошла ранее в аэропорту Якутска. Автомобиль наземной службы протаранил воздушное судно. В момент аварии пассажиров на борту самолета не было, но вылет рейса из Якутска в Харбин задержали.