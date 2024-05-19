19 мая 2024, 14:23

Набитый оружием чемодан нашли в московском парке

РИА «Новости»
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Чемодан с оружием обнаружили в парке на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«В изъятом чемодане были обнаружены шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра», - сообщил собеседник.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Подробности происшествия выясняются. Владелец чемодана пока неизвестен.

В столице нередко находят оружие в необычных местах. Ранее гранату заметили в припаркованной легковушке на улице Крылатские Холмы. До этого москвичка нашла пистолет в двери каршерингового авто на Татарской улице.

Уголовное дело Оружие Парки Москва
19 мая 2024, 14:12
Пожар на складе овощебазы под Краснодаром полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар на складе овощной базы в хуторе Ленина Краснодарского края полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодарском крае», - передали в министерстве.

Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. Огонь охватил тысячу «квадратов», к месту происшествия оперативно прибыли 49 пожарных.

Пожар начался 19 мая около 06:30. Открытое горение огнеборцам удалось потушить спустя час. Ранее спасатели опубликовали видео с места происшествия.

Еще один крупный пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге. Огонь распространился на 600 квадратных метров, кровля здания частично обрушилась. Возгорание успешно потушили , обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатели Пожары Краснодар Видео Россия Краснодарский край
19 мая 2024, 13:57
Самолет «Уральских авиалиний» переехал человека в Кольцове
Unsplash
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Техник в екатеринбургском аэропорту Кольцово попал под колеса самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

«Техник осматривал шасси и подписал документы, что все исправно. Ему надо было сделать еще пару проверок перед стартом. Но пилот рейса Екатеринбург - Бишкек не дождался сигнала и поехал», - указали авторы публикации.

Пострадавший остался жив. Его доставили в больницу с переломами. По информации Ural Mash, весь экипаж воздушного судна отстранили от работы. Пассажиров отправили в Бишкек другим бортом.

Другая авария с участием самолета произошла ранее в аэропорту Якутска. Автомобиль наземной службы протаранил воздушное судно. В момент аварии пассажиров на борту самолета не было, но вылет рейса из Якутска в Харбин задержали.

Уральские авиалинии Больницы Самолеты Екатеринбург
19 мая 2024, 12:28
Пропавшую в Измайловском парке школьницу нашли мертвой
РИА «Новости»
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Тело школьницы, пропавшей в Измайловском парке в Москве, нашли. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, погибшая девочка была с подругой на шашлыках. Вторую школьницу нашли раньше, она была без сознания.

«Поиски остановлены, дальше уже только работа психологов», - сообщил источник.

Прокуратура Восточного административного округа проконтролирует ход и результаты проверки по факту обнаружения тела девочки. Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы, отметили в пресс-службе прокуратуры столицы.

О пропаже 13-летней девочки стало известно 18 мая. Она исчезла днем ранее, направившись в сторону Измайловского парка. Школьницу искали кинологи и беспилотник. К работам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». На поиски также направили бригады Пожарно-спасательного центра Москвы.

Парки Москва
19 мая 2024, 12:19
Сотрудник МЧС умер во время соревнований в Тюмени
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В Тюмени соревнования по силовым видам спорта закончились смертью одного из атлетов. Он работал в МЧС и не раз принимал участие в таких мероприятиях, сообщил сайт 72.ru.

По данным издания, в выставочном зале на Севастопольской проводили состязания «Тюмень сильная». Один из участников, подняв большой вес, после выполнения упражнения упал на землю.

Дежурившие на мероприятии медики пытались реанимировать спортсмена, но безрезультатно.

Журналисты уточнили, что мужчина служил в региональном МЧС и нередко участвовал спортивных соревнованиях, представляя ведомство.

Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца.

Накануне в Ленобласти во время ралли гоночный автомобиль вылетел в толпу людей. В результате один из зрителей скончался.

Спортсмены Тюмень Болезни МЧС РФ

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