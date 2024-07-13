На заводе, где обслуживали рухнувший SSJ-100, начались следственные действия

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«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», - заявила она.

По ее словам, дело о крушении самолета передали в центральный аппарат СК. По изъятым деталям фюзеляжа и другим доказательствам назначили экспертизы. Также допрашивают очевидцев и свидетелей случившегося.

Ранее появились фото черных ящиков Sukhoi Superjet. Как отметили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), огонь очень повредил бортовые самописцы, но МАК все равно удалось спасти записанную информацию.