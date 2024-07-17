На юге России сохранились риски введения графиков отключений света из-за жары

Читайте нас в:

Дефициты мощности в южных регионах, по его словам, связаны в том числе с ремонтом генерирующего оборудования, совпавшим с максимумами потребления.

«Вчера произошла ситуация в энергосистеме юга, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний», - подчеркнул он.

Минэнерго прилагает усилия, чтобы помочь энергосистеме и минимизировать объемы техработ, которые традиционно проводят летом при подготовке к зимним максимумам, заверил замминистра.

Со стабилизацией работы Ростовской АЭС и запуском из ремонтов блоков Новочеркасской ГРЭС, по его словам, ситуация станет более благоприятной.

Он пояснил, что речь идет о стандартных процедурах, которые позволяют в пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы.

Накануне стало известно об отключении одного из энергоблоков Ростовской АЭС. Это произошло под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.

Неполадки с электричеством возникли сразу в нескольких регионах - на Кубани и Ставрополье, КЧР, Крыму, КБР, Дагестане и Севастополе. Утром 17 июля Минэнерго заявило, что электроснабжение на юге страны восстановлено.