На юге Москвы загорелся склад пластиковых изделий
В Москве произошел пожар на складе пластиковых изделий на 1-й Горловской улице. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, горит двухэтажное здание сложной планировки. Внутри могут находиться люди и газовое оборудование.
«Происходит загорание складируемых пластиковых материалов на втором этаже, интенсивное горение, огонь распространяется, район безводный, источники удалены», - отметил собеседник 360.ru.
Он добавил, что пожару присвоили второй ранг опасности. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе МЧС. В ведомстве отметили, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
Ранее огонь вспыхнул в квартире одного из домов на Совхозной улице в Химках. По данным МЧС, никто не пострадал.