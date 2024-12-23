23 декабря 2024, 07:12

На юге Москвы загорелся склад пластиковых изделий

РИА «Новости»
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В Москве произошел пожар на складе пластиковых изделий на 1-й Горловской улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, горит двухэтажное здание сложной планировки. Внутри могут находиться люди и газовое оборудование.

«Происходит загорание складируемых пластиковых материалов на втором этаже, интенсивное горение, огонь распространяется, район безводный, источники удалены», - отметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что пожару присвоили второй ранг опасности. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе МЧС. В ведомстве отметили, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Ранее огонь вспыхнул в квартире одного из домов на Совхозной улице в Химках. По данным МЧС, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Москва
23 декабря 2024, 07:25
Фура наехала на бетонные блоки и перевернулась на МКАД
РИА «Новости»
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Фура Scania перевернулась на 40 километре МКАД. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

По ее данным, водитель грузовой машины наехал на бетонные блоки и опрокинулся. Сейчас шофера осматривают врачи. Из-за ЧП перекрыли три полосы движения из четырех.

Ранее груженая фура перевернулась в Нижнем Новгороде. Водитель проезжал опасный участок и уронил груз, случилось ДТП. В происшествии никто не пострадал. У шофера обнаружили несколько штрафов, в том числе за неисправную машину.

Еще одна авария с грузовым транспортом случилась в сентябре. На МКАД столкнулись и перевернулись фура и мусоровоз. В сети опубликовали видео с места происшествия На кадрах видно, что мусоровоз врезался в грузовой автомобиль, после этого обе машины опрокинулись. На место аварии оперативно прибыли сотрудники оперативных служб.

ДТП Врачи Машины Водители Москва
23 декабря 2024, 04:18
Петарда искалечила подростка в Приморье
Unsplash
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В Приморье во время игр с пиротехникой подросток едва не остался без пальцев. Петарда загорелась прямо в его ладони, сообщила «КП — Дальний Восток».

Компания подростков решила развлечься на сопке Бурачка, которая находится на мысе Чуркин во Владивостоке. Один из них хотел поджечь и подбросить в воздух петарду типа «Корсар», но она взорвалась прямо в руке.

Парень обратился в травмпункт. Кисть удалось сохранить, но пострадавшему предстоит долгая реабилитация. Неизвестно, сможет ли он полноценно двигать пальцами.

Похожий случай произошел в Кабардино-Балкарии. Девятилетний мальчик поджег петарду, и она мгновенно взорвалась в его руке. Ребенок остался без пальцев. Следком возбудил уголовное дело , так как продавец не имел права продавать пиротехнику несовершеннолетнему, тем более неисправную.

В Приморье во время игр с пиротехникой подросток едва не остался без пальцев. Петарда загорелась прямо в его ладони, сообщила «КП - Дальний Восток».

Дети Приморье
23 декабря 2024, 01:58
Самолет проехался носом по ВПП в аэропорту Ирландии
Pxhere
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Самолет ирландской авиакомпании Emerald Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Белфаста. ЧП произошло из-за плохой погоды, сообщило Daily Mail.

По данным издания, воздушное судно проехалось носовой частью по взлетно-посадочной полосе. К нему отправили оперативные службы, на месте находятся три пожарные машины.

На борту находились только четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Самолет совершал полет без пассажиров. Аэропорт временно закрыли.

Похожий случай произошел в США.

Бизнес-джет Honda HA-420 упал на автомобиль после взлета за пределами взлетной полосы аэропорта Финикс. Жертвами катастрофы стали пять человек.

Катастрофы Самолеты Погода Авиакомпании Ирландия
23 декабря 2024, 01:52
Сахалинского депутата Понажева высадили из самолета из-за скандала
РИА «Новости»
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Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев оказался в центре скандала, когда его высадили с рейса Москва — Южно-Сахалинск из-за устроенного им конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев оказался в центре скандала, когда его высадили с рейса Москва - Южно-Сахалинск из-за устроенного им конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Депутат «закатил истерику» из-за места, причем сначала поругался с соседями по девятому ряду, а потом еще и с бортпроводниками.

«Я могу купить себе бизнес-класс, но я летаю с народом. Ну для меня это неприемлемо. Я не хочу лететь ни с кем, нет!» - возмущался депутат.

Конфликт уладили при помощи полицейских, которые вывели депутата из самолета. Вылет из-за устроенного им скандала задержался на 40 минут.

В начале ноября произошла скандальная ситуация с участием нижегородской чиновницы на борту самолета, следующего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. После приземления она на выходе бросила пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу, обидевшись на замечание о недопустимости распития своих спиртных напитков, сделанное ей во время полета.

Скандалы Видео Депутаты Самолеты Полиция Москва

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