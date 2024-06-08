На ВВП появились птицы. В «Аэрофлоте» объяснили ЧП с самолетом в Бишкеке
Самолет «Аэрофлота», который должен был выполнить рейс SU1887 Бишкек — Москва, прервал разбег по ВПП из-за появления на ней птиц. Рейс после этого отменили, чтобы провести дополнительную техническую проверку, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Самолет «Аэрофлота», который должен был выполнить рейс SU1887 Бишкек - Москва, прервал разбег по ВПП из-за появления на ней птиц. Рейс после этого отменили, чтобы провести дополнительную техническую проверку, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Чтобы сократить время ожидания, пассажиров решили направить в Москву на другом ближайшем рейсе, добавили представители компании. Его выполнит широкофюзеляжный самолет большей вместимости.
В пресс-службе обратили внимание, что на время ожидания вылета пассажирам обеспечили необходимое обслуживание в соответствии со стандартам компании и федеральными авиаправилами.
«Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания», - заключили в «Аэрофлоте».
Подробностями происшествия с самолетом в Бишкеке ранее в беседе с 360.ru поделилась одна из пассажирок рейса. По словам женщины, при попытке торможения у воздушного судна порвало шасси.