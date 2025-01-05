На водоемах России в 2024 году погибли 383 ребенка

Ведомство подвело итоги происшествий на водных объектах за минувший год. Спасатели зафиксировали около 4400 несчастных случаев, в которых пострадали свыше 5300 человек.

В период новогодних и рождественских праздников сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России ведут патрулирование водоемов в усиленном режиме. И уже в первые дни нового года они зарегистрировали 12 происшествий на воде. Спасти удалось 30 человек, из них одного ребенка. Погибли восемь человек.

Весной 2024 года в Анапе школьник утонул в море сразу после последнего звонка. На пляж он отправился вместе с одноклассниками. Подросток спрыгнул в воду, чтобы вытащить упавший с пирса тапок, и его унесло течением.