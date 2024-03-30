На Урале перекрыли трассу из-за риска обрушения моста

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В Свердловской области перекрыли участок трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за угрозы обрушения моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, трасса перекрыта со 146-го по 153-й километр в оба направления. На мосту проводятся ремонтные работы.

Водителям предлагают объехать этот участок через Серебрянский тракт. Разобраться с маршрутами объезда на месте им помогают экипажи ДПС.

В начале февраля пешеходный мост обрушился на трассе Нижний Новгород - Саратов рядом с поселком Нижегородец.

Надземный переход задел тягач с цистерной, перевозивший химикаты. В результате конструкции моста упали на проезжую часть и оказавшуюся под ним инкассаторскую машину. Кузов бронированного автомобиля почти полностью смяло, но сами инкассаторы чудом выжили и даже не получили никаких травм.