На трассе под Серпуховым водитель грузовика устроил ДТП с участием 15 автомобилей

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ЧП произошло в 20:20 по московскому времени на 103-м километре автодороги М-2 «Крым» по направлению к Москве.

«Водитель грузовика Mercedes совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе», - отметили в управлении.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств ЧП.

Ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области на трассе «Нарва» произошла смертельная авария. Два человека погибли, еще шестеро пострадали.